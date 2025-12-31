Ελλάδα: Τα 25 μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025

Το 2025 την Ελλάδα σημάδεψε ο θάνατος σημαντικών προσωπικοτήτων, ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος από το έγκλημα στα Τέμπη, οι πυρκαγιές, η λειψυδρία, οι σεισμοί στο Αιγαίο, η κοινωνική δυσαρέσκεια από τα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Το 2025 αφήνει πίσω του μια Ελλάδα που δοκιμάστηκε, θρήνησε, οργίστηκε, αγωνίστηκε σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, φυσικό και πολιτιστικό. Από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη, που σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής εκσυγχρονισμού, μέχρι τις μαζικές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και τις απεργίες πείνας για δικαιοσύνη, κι από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με κρίσεις θεσμικές και ηθικές. Οι σεισμοί στο Αιγαίο και οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάτρα αποκάλυψαν την ευαλωτότητα απέναντι στη φύση, ενώ η λειψυδρία και ο καύσωνας υπενθύμισαν τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε πολιτικό επίπεδο, η εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας και η δημοσιοποίηση των πρακτικών του Συμβουλίου Αρχηγών του 2015, αλλά και η εξέλιξη των εξεταστικών επιτροπών επανέφεραν στο προσκήνιο θεσμικά και ιστορικά ζητήματα, ενώ το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε τις παθογένειες στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Διπλωματικές και ενεργειακές εξελίξεις, όπως η συμφωνία για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου και οι επιπλοκές της αλλά και οι συμφωνίες για φυσικό αέριο και γεωτρήσεις, ανέδειξαν τη στρατηγική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η κοινωνία βρήκε στιγμές υπερηφάνειας και ψυχολογικής ανάτασης στις αθλητικές διακρίσεις της Εθνικής Μπάσκετ και του Εμμανουήλ Καραλή, ενώ οι απώλειες αγαπημένων προσωπικοτήτων όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Μίμης Δομάζος, υπενθύμισαν την παροδικότητα των ανθρώπων και τη σημασία της μνήμης. Το 2025, συνολικά, αποτυπώνεται ως μια χρονιά πολλαπλών κρίσεων και δυναμικών στιγμών, όπου η Ελλάδα δοκιμάζεται, αναστοχάζεται και αναζητά την ισορροπία μεταξύ συντήρησης και προόδου, κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης σε ένα ασταθές διεθνές τοπίο όπου η Ειρήνη, η Δικαιοσύνη και η Δημοκρατία πλήττονται από τις δυνάμεις του αυταρχισμού. Εμείς ξεχωρίσαμε τα 25 σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά που μας πέρασε: Θάνατος Κώστα Σημίτη Με το θάνατο του Κώστα Σημίτη στις στις 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 88 ετών, έκλεισε οριστικά έναν από τους πιο καθοριστικούς κύκλους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο πρώην πρωθυπουργός, ταυτισμένος με τον «εκσυγχρονισμό», την είσοδο της χώρας στο ευρώ και τη στρατηγική επιλογή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επανήλθε στο δημόσιο προσκήνιο όχι μέσα από πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά μέσω μιας συνολικής αποτίμησης του έργου του. Η δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά τον θάνατό του ανέδειξε τόσο τα επιτεύγματα όσο και τις σκιές της περιόδου διακυβέρνησής του: την οικονομική σταθεροποίηση, αλλά και τις κοινωνικές ανισότητες· την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά και τις θεσμικές παθογένειες που παρέμειναν. Για πολλούς, ο Σημίτης υπήρξε ο τελευταίος πρωθυπουργός με σαφές στρατηγικό αφήγημα για τη χώρα. Η κηδεία του μετατράπηκε σε μια άτυπη «εθνική αναδρομή» της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000, με πολιτικούς όλων των αποχρώσεων να αναγνωρίζουν ότι, είτε ως πρότυπο είτε ως αντίπαλο δέος, ο Κώστας Σημίτης σημάδεψε ανεξίτηλα την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη Δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στους δρόμους. Η συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου 2025 εξελίχθηκε σε μία από τις μαζικότερες κινητοποιήσεις της μεταπολίτευσης, με κεντρικό σύνθημα τη δικαιοσύνη, την απόδοση ευθυνών και τη συλλογική μνήμη. Η παρουσία δεκάδων χιλιάδων πολιτών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις ανέδειξε ότι το τραύμα παραμένει ανοιχτό. Οι οικογένειες των θυμάτων, σε πρώτο πλάνο, κατήγγειλαν καθυστερήσεις, συγκάλυψη και θεσμική αδράνεια, μετατρέποντας τη διαμαρτυρία σε πολιτικό γεγονός πρώτης γραμμής. Η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κοινωνική πίεση που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Η συγκέντρωση για τα Τέμπη δεν ήταν απλώς μια επέτειος πένθους, αλλά μια σαφής υπενθύμιση ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς παραμένει εύθραυστη και η κοινωνική ανοχή εξαντλημένη. Σεισμική καταιγίδα σε Αμοργό – Σαντορίνη Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στο τρίγωνο Αμοργού–Σαντορίνης από τα μέσα Φεβρουαρίου έως και τον Ιούνιο προκάλεσε ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στις επιστημονικές αρχές. Μέσα σε αυτό το διάστημα, εκατοντάδες δονήσεις επανέφεραν στο προσκήνιο τον μόνιμο φόβο ενός ισχυρού σεισμού στο νότιο Αιγαίο. Οι ειδικοί έσπευσαν να καθησυχάσουν, μιλώντας για γνωστή σεισμική ζώνη, ωστόσο η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου ανέδειξαν τα όρια της πολιτικής προστασίας στα νησιά. Η Σαντορίνη, με τον μαζικό τουρισμό και τις ιδιαιτερότητες του ηφαιστειακού της εδάφους, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο συζητήσεων για ανθεκτικότητα και πρόληψη. Το γεγονός λειτούργησε ως καμπανάκι για την γεωλογική ευαλωτότητα της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι η φυσική απειλή παραμένει διαρκής, ανεξάρτητα από πολιτικούς κύκλους και οικονομικές προτεραιότητες. Εκλογή Τασούλα ως ΠτΔ Η εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο του 2025 αποτέλεσε μια θεσμική επιλογή με έντονο πολιτικό συμβολισμό. Πρώην πρόεδρος της Βουλής, με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή, ο Τασούλας επελέγη ως πρόσωπο συναινετικό, αλλά σαφώς τοποθετημένο στα δεξιά του πολιτικού χάρτη. Η διαδικασία της εκλογής του ανέδειξε τόσο την κυβερνητική στρατηγική για θεσμική σταθερότητα όσο και τα όρια της διακομματικής συναίνεσης. Η αντιπολίτευση μίλησε για «κομματική επιλογή», ενώ η κυβέρνηση επένδυσε στο προφίλ θεσμικής εμπειρίας και μετριοπάθειας. Η νέα Προεδρία ξεκίνησε σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και γεωπολιτικών αναταράξεων, με τον πήχη των προσδοκιών να είναι υψηλός: όχι για παρεμβατικό ρόλο, αλλά για εγγύηση δημοκρατικής ομαλότητας σε μια χρονιά πολλαπλών κρίσεων. Θρίλερ με τη Μονή Σινά Η κρίση στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά ξεκίνησε την άνοιξη του 2025, όταν αιγυπτιακό δικαστήριο αποφάσισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι εκτάσεις του μοναστηριού ανήκουν στο δημόσιο και όχι στην αδελφότητα των μοναχών. Η απόφαση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και στην κυβέρνηση, που φοβήθηκαν για την αυτονομία και τη διοικητική σταθερότητα του ιστορικού μοναστηριού. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει αλλαγές, αλλά η ένταση δεν υποχώρησε, καθώς το ζήτημα περιέπλεκε δικαιώματα, περιουσιακά και θρησκευτικά θέματα. Καθώς η κρίση κορυφωνόταν το καλοκαίρι, η σύγκρουση απέκτησε και ενδοεκκλησιαστικό χαρακτήρα. Η αδελφότητα κατηγορούσε τον μέχρι τότε ηγούμενο, Δαμιανό, για οικονομική κακοδιαχείριση και παραβίαση μοναστικών κανόνων, ενώ υποστήριζε ότι οι αποφάσεις του επιβάλλονταν χωρίς διαβούλευση με τους μοναχούς. Στις 30 Ιουλίου 2025 η αδελφότητα έστειλε επιστολή στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την παύση του Δαμιανού, πυροδοτώντας έντονη αντιπαράθεση και περιγραφές ακόμη και απόπειρας κατάληψης του μοναστηριού από υποστηρικτές του. Τελικά, στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του, επικαλούμενος την ανάγκη ενότητας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Μονής. Στις 14 Σεπτεμβρίου εκλέχθηκε ο αρχιμανδρίτης Συμεών (Παπαδόπουλος) ως νέος ηγούμενος, με την επίσημη χειροτονία από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να πραγματοποιείται στις 19 Οκτωβρίου. Η εκλογή αυτή σηματοδότησε την επανένωση και τη σταθεροποίηση του μοναστηριού, έπειτα από μήνες εσωτερικών και εξωτερικών εντάσεων, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του ιστορικού και θρησκευτικού έργου της Μονής. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ Η υπόθεση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ξεκίνησε στα μέσα του 2025, όταν αποκαλύφθηκε ότι μεγάλα ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων είχαν κατευθυνθεί σε πλαστές ή «φουσκωμένες» δηλώσεις αγροτών. Οι έρευνες έδειξαν ότι εκτάσεις, ζώα και καλλιέργειες είχαν καταχωρηθεί εικονικά, με αποτέλεσμα εκατομμύρια ευρώ να φτάσουν σε ανύπαρκτους ή επιλεκτικούς δικαιούχους. Το σκάνδαλο τράβηξε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη άρχισε να ασκεί ποινικές διώξεις για απάτη και ψευδείς δηλώσεις. Σε τοπικό επίπεδο, δεκάδες άτομα συνελήφθησαν, ενώ η υπόθεση αποκάλυψε συστημικές αδυναμίες στον έλεγχο και τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η πολιτική κρίση ξέσπασε στα τέλη Ιουνίου, όταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης και τρία ακόμη κυβερνητικά στελέχη υπέβαλαν την παραίτησή τους. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», με αιχμές για προσπάθεια συγκάλυψης και περιορισμό της έρευνας. Η κυβέρνηση αντέτεινε ότι η διαλεύκανση ήταν πλήρης και ανεξάρτητη, αλλά η δημόσια πίεση αυξανόταν καθημερινά. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε σύμβολο των παθογενειών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης: πελατειακές σχέσεις, αδιαφάνεια και ελλιπής πολιτική ευθύνη, που σπάνια αναλαμβάνεται πλήρως. Η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή, συνεχίζει τις συνεδριάσεις και σήμερα. Η επιτροπή καλεί μάρτυρες, ελέγχει έγγραφα και διερευνά όχι μόνο τους αγρότες που υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, αλλά και τους διοικητικούς και πολιτικούς παράγοντες που ενδέχεται να εμπλέκονται. Οι συνεδριάσεις χαρακτηρίζονται από έντονες αντιπαραθέσεις, με την αντιπολίτευση να ζητά αυστηρές συνέπειες και πλήρη διαφάνεια και την κυβέρνηση να επιμένει στην τήρηση των διαδικασιών και στην ανεξαρτησία της δικαστικής έρευνας. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει, μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη θεσμική κρίση της Ελλάδας για το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η διαχείριση των κοινοτικών πόρων αποτελεί κρίσιμο πεδίο πολιτικής και κοινωνικής εμπιστοσύνης. Η υπόθεση Μουρτζούκου Η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία ομολόγησε τα εγκλήματά της και συνελήφθη στις 10 Ιουλίου 2025, συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι αποκαλύψεις για τη σειρά εγκλημάτων που διέπραξε, μεταξύ των οποίων η κακοποίηση παιδιών και η θανάτωση της μικρής αδελφής της, προκάλεσαν σοκ και φρίκη. Η ομολογία της αποκάλυψε όχι μόνο το εύρος των πράξεων της, αλλά και ένα σκοτεινό κοινωνικό υπόβαθρο: απομόνωση, παραμέληση και διαδοχικές αποτυχίες των θεσμών προστασίας παιδιών. Η υπόθεση ανέδειξε κενά στον τρόπο που οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι γειτονιές και το κράτος παρακολουθούν και επεμβαίνουν σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Τα τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης μονοπώλησαν την υπόθεση επί εβδομάδες. Τα δελτία ειδήσεων παρουσίαζαν συνεχώς λεπτομέρειες για τις έρευνες, τις καταθέσεις, αλλά και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Τα talk shows αφιέρωσαν εκπομπές σε ψυχολογικές αναλύσεις, νομικές ερμηνείες και κοινωνιολογικές συζητήσεις για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Θαλάσσιες ζώνες και τουρκολυβικό μνημόνιο Το Αύγουστο του 2025, οι διεθνείς συναντήσεις μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης και το τουρκολυβικό μνημόνιο επανέφεραν στο προσκήνιο την ένταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα θαλάσσιων ζωνών και στρατηγικών συμφωνιών, προκαλώντας ανησυχία στην Αθήνα και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Ε.Ε., παρακολούθησε στενά τις κινήσεις της Άγκυρας, ενώ οι αναλυτές μιλούσαν για πιθανή αναθεώρηση συμμαχιών και ενεργειακών σχεδιασμών. Το γεγονός υπενθύμισε την γεωπολιτική ευθραυστότητα της περιοχής. Οι διεργασίες αυτές επηρέασαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, από την ασφάλεια έως την ενεργειακή πολιτική, και έθεσαν την Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα για διπλωματικές και στρατιωτικές κινήσεις. Λειψυδρία και καύσωνας Η Ελλάδα αντιμετώπισε το καλοκαίρι του 2025 μια από τις πιο ακραίες κλιματικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας. Η λειψυδρία σε συνδυασμό με τον παρατεταμένο καύσωνα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε γεωργία, βιομηχανία και καθημερινή ζωή. Οι περιορισμοί στην κατανάλωση νερού έγιναν αναπόφευκτοι, ενώ οι πυρκαγιές και η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια δημιούργησαν πίεση στο δίκτυο με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την πολιτική ηγεσία για έλλειψη σχεδιασμού και πρόληψης. Η περίοδος αυτή λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση για την ανάγκη στρατηγικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, με το νερό να αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης και ασφάλειας. Στη δημοσιότητα τα πλήρη πρακτικά του Συμβουλίου Αρχηγών του 2015 Στις 19 Ιουλίου 2025, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τα πλήρη πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2015, ανοίγοντας ένα μοναδικό παράθυρο στις δραματικές ώρες μετά το δημοψήφισμα. Το ντοκουμέντο 110 σελίδων περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις των Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Φώφης Γεννηματά, Σταύρου Θεοδωράκη, Δημήτρη Κουτσούμπα και Πάνου Καμμένου, υπό την προεδρία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Τα πρακτικά μεταφέρουν αυτούσια το κλίμα αγωνίας και έντασης που επικρατούσε, με διαλόγους που αποκαλύπτουν τα διλήμματα και τις στρατηγικές επιλογές των πολιτικών. Οι συζητήσεις περιλάμβαναν την αντίδραση στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, τη διαχείριση των σχέσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Οι εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αλλά και ενδοκυβερνητικά, αποτυπώνουν με ενάργεια τις δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων υπό πίεση και τον βαθμό που οι προσωπικές στρατηγικές επηρέαζαν την πολιτική διαδικασία. Η δημοσιοποίηση των πρακτικών προκάλεσε πολιτικό σεισμό, καθώς αποκαλύφθηκαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και διαφωνίες που μέχρι τότε ήταν κρυφές. Οι αναλυτές τόνισαν ότι έφερε στο φως τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος στην αντιμετώπιση κρίσεων και ανέδειξε τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η υπόθεση υπενθύμισε ότι ακόμη και τα πιο θεσμικά και «κλειστά» όργανα δεν μπορούν να παραμείνουν μακριά από κοινωνική επιτήρηση και δημοσιογραφική πίεση. Τα πρακτικά αποτελούν πλέον ένα ιστορικό ντοκουμέντο, που όχι μόνο φωτίζει κρίσιμες αποφάσεις που καθόρισαν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά και πυροδοτεί συζητήσεις για τη φύση της πολιτικής ηγεσίας, την υπευθυνότητα και τα όρια των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων. Χωροταξικός σχεδιασμός Αιγαίου και θαλάσσια πάρκα Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό για το Αιγαίο, συνδέοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη των νησιών. Το σχέδιο, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, είχε στόχο την αειφόρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας. Οι οικολογικές οργανώσεις υποστήριξαν τις πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα υπήρξαν ενστάσεις από τοπικούς φορείς που φοβόντουσαν περιορισμούς στην αλιεία και τον τουρισμό. Η εφαρμογή του σχεδιασμού αποτέλεσε πρόκληση για την πολυδιάστατη διαχείριση των νησιωτικών περιοχών. Τα θαλάσσια πάρκα «θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τον στόχο της προστασίας του 30% των χωρικών υδάτων μας έως το 2030, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός «θα είναι από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο». Θάνατος Λένας Σαμαρά Στις 4 Αυγούστου 2025, η Ελλάδα συγκλονίστηκε από τον ξαφνικό και άδικο χαμό της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του, Γεωργίας. Η 34χρονη γυναίκα έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, προκαλώντας έντονη θλίψη στον πολιτικό κόσμο και την κοινή γνώμη, με πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων από πολιτικά στελέχη όλων των κομμάτων. Η Λένα Σαμαρά αισθάνθηκε αιφνίδια έντονο πονοκέφαλο το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου υπέστη ένα πρώτο επιληπτικό επεισόδιο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη συνεφέρουν, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό», σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών. Στο νοσοκομείο, υπέστη δεύτερο επιληπτικό επεισόδιο, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται δραματικά. Η Λένα Σαμαρά υπέστη καρδιακή ανακοπή και οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για 40 λεπτά να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα θλίψης και συγκίνησης στη χώρα. Ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε δημόσια τα ειλικρινή συλλυπητήριά του, υπογραμμίζοντας τον τραγικό και απρόσμενο χαρακτήρα της απώλειας. Μεγάλη πυρκαγιά στην Πάτρα Το καλοκαίρι του 2025, η Πάτρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων δεκαετιών, με το πρώτο μέτωπο να ξεσπά στις 11 Αυγούστου σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Ρίου. Οι ισχυροί άνεμοι και η παρατεταμένη ξηρασία οδήγησαν την πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα, καλύπτοντας πάνω από 3.500 στρέμματα δασικής και ημιαστικής γης. Οι φλόγες απείλησαν κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά αρκετές συνοικίες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε δεκάδες οχήματα και προσωπικό, συνδράμοντας παράλληλα και εθελοντές από την τοπική κοινωνία. Η κρίση ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και στην ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές, ειδικά σε περιοχές που συνδυάζουν δασικά και αστικά στοιχεία. Παρά τις δυσκολίες, η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο το κύριο μέτωπο μετά από τέσσερις ημέρες, ενώ μικρότερα πύρινα μέτωπα εξαφανίστηκαν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Εκτός ελέγχου ο πληθωρισμός Το καλοκαίρι, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ξεπέρασε τα όρια που οι οικονομολόγοι θεωρούσαν διαχειρίσιμα, προκαλώντας αναταράξεις στην καθημερινή ζωή και στις αγορές. Οι τιμές τροφίμων, καυσίμων και βασικών αγαθών αυξήθηκαν δραματικά, ενώ η πολιτική ηγεσία βρέθηκε υπό πίεση για την εφαρμογή μέτρων στήριξης.

Οι πολίτες αντέδρασαν με διαμαρτυρίες και κοινωνική ανησυχία, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν δυσκολίες στον προγραμματισμό και τη διαχείριση κόστους. Ο πληθωρισμός δεν ήταν απλώς οικονομικό φαινόμενο, αλλά κοινωνικό πρόβλημα που δοκίμασε την αντοχή των νοικοκυριών. Η κατάσταση ώθησε την κυβέρνηση σε νέες παρεμβάσεις, αλλά και σε συζητήσεις για τη μακροπρόθεσμη οικονομική στρατηγική της χώρας, με επίκεντρο τη σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Το καλώδιο Κύπρου-Ελλάδας που έγινε γόρδιος δεσμός Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοινώθηκε η επίτευξη συμφωνίας για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, ένα έργο που προορίζεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρά την αρχική παρουσίαση του έργου από την κυβέρνηση ως στρατηγικό διπλωματικό και επενδυτικό επίτευγμα, οι επόμενες εβδομάδες ανέδειξαν σοβαρές δυσκολίες. Υπήρξαν υπαναχωρήσεις από μερικούς εμπλεκόμενους φορείς, τεχνικά και διοικητικά ζητήματα, καθώς και καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ματαίωσης ή σημαντικής αναβολής του έργου. Το έργο παραμένει ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει την ενεργειακή συνεργασία με την Κύπρο και να αναβαθμίσει τον ρόλο της χώρας στην ενεργειακή πολιτική της περιοχής, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή ενεργειακή ανεξαρτησία. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική υλοποίηση απαιτεί συνεχή διπλωματική προσπάθεια, σταθερή χρηματοδότηση και υπερπήδηση γραφειοκρατικών εμποδίων, ενώ η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή παραμένει παράγοντας κινδύνου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προβάλλει το έργο ως σημαντικό μήνυμα προς τρίτες χώρες, δείχνοντας την επιδίωξη ενεργού ρόλου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, η συμφωνία έχει προκαλέσει δημόσιο διάλογο για τα οφέλη και τους κινδύνους της μεγάλης επένδυσης, την αειφορία και τις τεχνικές προκλήσεις ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους δεκάδων χιλιομέτρων. Το έργο παραμένει κρίσιμο, αλλά η αβεβαιότητα για την ολοκλήρωσή του δείχνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ακόμη σημαντικά βήματα μπροστά τους για να το καταστήσουν πραγματικότητα. Μέτρα ΔΕΘ Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (6-10/9) του 2025 αποτέλεσε πεδίο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αναμέτρησης. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για μέτρα στήριξης, επενδύσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις υπερτονίστηκαν από την αντιπολίτευση, που κατήγγειλε «αναποτελεσματικές» πολιτικές. Το γεγονός συνδύασε την παραδοσιακή επιχειρηματική διάσταση της ΔΕΘ με έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η κοινωνική δυσαρέσκεια από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό έκανε αισθητή την παρουσία της στους διαδρόμους της έκθεσης. Η ΔΕΘ του 2025 δεν ήταν απλώς εμπορική γιορτή, αλλά πολιτικός καθρέφτης της χώρας, με την κοινωνία να παρακολουθεί στενά κάθε εξαγγελία και κάθε υπόσχεση. Χάλκινο για την Εθνική Μπάσκετ Η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στις 14 Σεπτεμβρίου σε μια διεθνή διοργάνωση, φέρνοντας υπερηφάνεια και χαμόγελα. Το επίτευγμα αναδείχθηκε όχι μόνο αθλητικά αλλά και κοινωνικά, ως δείγμα ενότητας και συλλογικού πνεύματος. Οι παίκτες και οι προπονητές έγιναν πρότυπα για τη νέα γενιά, ενώ η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη στήριξης του αθλητισμού και των υποδομών σε εθνικό επίπεδο. Το χάλκινο μετάλλιο, πέρα από αθλητική διάκριση, λειτούργησε και ως ψυχολογική ώθηση για μια κοινωνία που αντιμετώπιζε οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αργυρό του Καραλή στο Παγκόσμιο Μία ημέρα μετά το χάλκινο της Εθνικής Μπάσκετ, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, θέτοντας ξανά την Ελλάδα στο διεθνές αθλητικό προσκήνιο. Η επιτυχία του έγινε αφορμή για εθνική υπερηφάνεια και αναγνώριση της σκληρής δουλειάς των αθλητών. Η διάκριση ανέδειξε την ανάγκη συστηματικής στήριξης των νέων ταλέντων, αλλά και τη σημασία του αθλητικού προγραμματισμού με μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ο Καραλής, με την επιτυχία του, έγινε σύμβολο επιμονής και επαγγελματισμού, στέλνοντας μήνυμα σε όλη την κοινωνία για την αξία της αριστείας. Απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ο Πάνος Ρούτσι διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψη από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη, του αιτήματός του για εκταφή της σορού του γιου του, ζητώντας να μπορέσει να διαχειριστεί με προσωπικό τρόπο την κηδεία και τη μνήμη του παιδιού του. Η κινητοποίηση του Ρούτσι προσέλκυσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και της κοινής γνώμης, καθώς η συμβολική του δράση, μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ανέδειξε την αγωνία των οικογενειών που θρηνούν τα θύματα των Τεμπών και ταυτόχρονα το αίτημα για δικαιοσύνη και λογοδοσία. Η παρουσία του εκεί υπογράμμισε την πίεση που αισθάνονται οι γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια στη διαχείριση της μνήμης των παιδιών τους. Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας και δίψας, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε δικαιωμένος, καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις τερμάτισε την απεργία του, τονίζοντας ότι πλέον είναι ορθάνοιχτος ο δρόμος για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του γιου του. Θάνατος Διονύση Σαββόπουλου Η ελληνική μουσική και πολιτιστική κοινότητα αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος με τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, του σπουδαίου τραγουδοποιού που καθόρισε με το έργο του την ελληνική μουσική για περισσότερο από μισό αιώνα. Ο «Νιόνιος», όπως τον αποκαλούσαν έφυγε από τη ζωή στις 22 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με προβλήματα υγείας. Οι τελευταίες του ημέρες πέρασαν νοσηλευόμενος στην Αθήνα, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται σταδιακά. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με συνθέσεις που συνδύαζαν την παραδοσιακή ελληνική μουσική με έντονη κοινωνική και πολιτική ματιά, άγγιξε το συναίσθημα και τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών. Η πορεία του δεν ήταν απλώς μουσική, αλλά ένας καθρέφτης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, από την εποχή της δικτατορίας μέχρι και τις πρόσφατες δεκαετίες. Η κηδεία του τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με πλήθος κόσμου, φίλων, συναδέλφων και απλών πολιτών να συγκεντρώνεται για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο δημιουργό. Πολιτικοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος εξέφρασαν τη συγκίνησή τους και απέτισαν φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε την πολιτιστική ζωή της χώρας. Ο Σαββόπουλος αφήνει πίσω του ένα έργο που θα συνεχίσει να εμπνέει και να συγκινεί, καθιστώντας τον μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Συμφωνίες για φυσικό αέριο και γεωτρήσεις Σε κομβικό παίκτη της ενεργειακής σκακιέρας της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδεικνύεται η Ελλάδα, με αφετηρία μια δέσμη συμφωνιών που υπεγράφησαν στις 6 Νοεμβρίου και σηματοδοτούν μια σαφή στρατηγική στροφή της χώρας στον τομέα της ενέργειας. Κεντρικό γεγονός αποτελεί η ιστορική συμφωνία για το «Οικόπεδο 2» στο Ιόνιο μεταξύ της ExxonMobil, της Energean και της HelleniQ Energy, η οποία ανοίγει τον δρόμο για ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση και επαναφέρει την Ελλάδα στις έρευνες υδρογονανθράκων έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια. Η συγκυρία κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Στο Ζάππειο Μέγαρο φιλοξενείται η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), μετατρέποντας για δύο ημέρες την Αθήνα σε σημείο συνάντησης κορυφαίων πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Η παρουσία τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, δεκάδων Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας και εκατοντάδων στελεχών μεγάλων ενεργειακών ομίλων υπογραμμίζει τη βαρύτητα που αποκτά η Ελλάδα στον σχεδιασμό απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στη χάραξη νέων διαδρόμων μεταφοράς αμερικανικού LNG. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δεύτερη σημαντική συμφωνία που υπεγράφη, αυτή τη φορά στον τομέα της εμπορίας φυσικού αερίου. Η κοινοπραξία ATLANTIC – SEE LNG TRADE, με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του Ομίλου AKTOR, υπέγραψε με την αμερικανική Venture Global το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η 20ετής σύμβαση προβλέπει την προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατ. τόνων LNG ετησίως από το 2030, με δυνατότητα σημαντικής επέκτασης, ποσότητες που θα φτάνουν στην Ελλάδα και θα εξάγονται προς χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουκρανία. Η αιματηρή υπόθεση στα Βορίζια: πώς μια παλιά βεντέτα βύθισε ένα χωριό στο χάος Το μικρό ορεινό χωριό Βορίζια του Ηρακλείου βρέθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όταν μια παλιά οικογενειακή βεντέτα αναβίωσε με τρόπο εκρηκτικό και αιματηρό. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν με ταχύτητα και αγριότητα, μετατρέποντας μέσα σε λίγες ώρες έναν ήσυχο οικισμό σε πεδίο ένοπλης σύγκρουσης. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από υπό κατασκευή κατοικία, που συνδεόταν με μία από τις δύο οικογένειες οι οποίες βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση για περιουσιακές διαφορές και παλιές έχθρες. Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές, αλλά λειτούργησε κυρίως ως πυροκροτητής για όσα ακολούθησαν. Την επόμενη ημέρα, ανήμερα της 1ης Νοεμβρίου, η ένταση κορυφώθηκε. Μέλη των δύο οικογενειών αντάλλαξαν πυρά με βαριά οπλισμό, ανάμεσά τους και αυτόματα όπλα τύπου Καλάσνικοφ. Πυροβολισμοί έπληξαν σπίτια, οχήματα και ανθρώπους, με τους κατοίκους να κλείνονται πανικόβλητοι στα σπίτια τους. Ο απολογισμός ήταν βαρύς. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: ένας 39χρονος άνδρας, μέλος μιας από τις εμπλεκόμενες οικογένειες, καθώς και μια 56χρονη γυναίκα. Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αμέσως μετά τα επεισόδια, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τα Βορίζια, ενώ μονάδες της ΕΚΑΜ συμμετείχαν σε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό όπλων και δραστών. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τρεις νεαρούς άνδρες, οι οποίοι τελικά παραδόθηκαν στις αρχές. Παρά τη σχετική εκτόνωση, η υπόθεση άφησε πίσω της νεκρούς, τραυματίες και ένα χωριό σημαδεμένο από την επιστροφή μιας βίας που πολλοί πίστευαν ότι ανήκε στο παρελθόν. Οι κινήσεις Τσίπρα το 2025 και το «Ιθάκη»: μια προσεκτικά σχεδιασμένη επανεμφάνιση Το 2025 εξελίχθηκε σε χρονιά πολιτικής επανατοποθέτησης για τον Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς θεσμικό ρόλο και εκτός κόμματος, μετά την παραίτησή του, το καλοκαίρι από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε μια στρατηγική χαμηλών τόνων, η οποία όμως παράγει υψηλό πολιτικό αποτύπωμα. Κεντρικό σημείο αυτής της πορείας αποτέλεσε η έκδοση και παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», που λειτούργησε ως πολιτικό γεγονός με σαφείς προεκτάσεις στο σημερινό σκηνικό. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στις 3 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Παλλάς, σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και ευρεία πολιτική ανάγνωση. Δεν επρόκειτο για μια τυπική παρουσίαση, αλλά για μια δημόσια επανεμφάνιση με προσεκτικά επιλεγμένο χώρο, ακροατήριο και μήνυμα. Η χρονική στιγμή της έκδοσης δεν ήταν τυχαία. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς παραμένει κατακερματισμένος και αναζητεί ταυτότητα και πολιτικό αφήγημα, η «Ιθάκη» επιχειρεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς. Για κάποιους, πρόκειται για μια σιωπηρή επιστροφή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση, οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα το 2025 και η «Ιθάκη» επαναφέρουν το όνομά του στον πυρήνα του δημόσιου διαλόγου. Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup Νέος πρόεδρος του Eurogroup είναι από τις 11 Δεκεμβρίου ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας ομόφωνα του αντιπάλου του, βέλγου υπουργού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Η ανάδειξη του Έλληνα υπουργού στη συγκεκριμένη θέση αποτελεί αναμφίβολα μία μεγάλη ουσιαστική και συμβολική επιτυχία για τη χώρα μας, η οποία μόλις πριν μία δεκαετία ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ, τουλάχιστον σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα. Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup αναγνωρίστηκε ως σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή σκηνή. Ο ρόλος του στο Eurogroup δίνει φωνή και επιρροή σε κρίσιμα οικονομικά και ψηφιακά ζητήματα της Ευρωζώνης. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει την αναβάθμιση της χώρας σε επίπεδο θεσμικής εκπροσώπησης και την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων εταίρων σε έμπειρους πολιτικούς με τεχνοκρατικό προφίλ. Παράλληλα, δημιουργεί προσδοκίες για νέες ευκαιρίες επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αγροτικά μπλόκα Το 2025 κλείνει με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μπλόκα σε εθνικές οδούς και κεντρικά σημεία της χώρας ανέδειξε τις εντάσεις στον αγροτικό τομέα, που παραμένει κρίσιμος για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Οι αγρότες ζητούσαν μέτρα στήριξης, τιμές παραγωγού και δίκαιη φορολόγηση, ενώ η κυβέρνηση προσπάθησε να διαπραγματευτεί χωρίς να υποκύψει σε πίεση. Με φόντο τις επόμενες κρίσιμες ημερομηνίες – την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στις 3 Ιανουαρίου 2026 και την απεργία επ’ αόριστον των παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών που αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου – η κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, φαίνεται να εξετάζει τη σκληρότερη στάση απέναντι σε όσους αρνούνται τον διάλογο και προαναγγέλλουν ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες προετοιμάζονται να περάσουν το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα μαζί με τις οικογένειές τους, και παράλληλα έχουν απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να βρεθούν κοντά τους. Ήδη, το απόγευμα της Δευτέρας, αγρότες με τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, εξηγώντας στον κόσμο τα αιτήματά τους και προσκαλώντας τον να συμμετάσχει στο μπλόκο της Νίκαιας.