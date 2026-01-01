Νέα σπίτια για χιλιάδες πολίτες από το «Σπίτι μου ΙΙ» και τα προγράμματα κοινωνικής στέγης

Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Η κυβέρνηση προχωράει σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με στόχο να αποκτήσουν δικό τους σπίτι πάνω από 12.500 πολίτες έως το τέλος του 2026. Κεντρικό ρόλο παίζει το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», καθώς και ένα διευρυμένο πλαίσιο κοινωνικής κατοικίας που καλύπτει ευάλωτες ομάδες, νέους, δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τα στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δείχνουν ότι το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» έχει ήδη απορροφήσει περίπου το 65% των διαθέσιμων κονδυλίων, με περίπου 11.000 πολίτες να έχουν αποκτήσει κατοικία μέσω των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης. Το υπόλοιπο κονδύλι των 700 εκατ. ευρώ, που παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2026, αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες ακόμη 10.000 δικαιούχων, χάρη στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και στο χαμηλότερο μέσο κόστος των κατοικιών σε σχέση με το ανώτατο όριο του προγράμματος.
Το πρόγραμμα καλύπτει ιδιώτες ηλικίας 25 έως 50 ετών, με εισοδηματικά όρια που ξεκινούν από 10.000 ευρώ και φτάνουν έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, ανάλογα με τα παιδιά. Το χρηματοδοτικό σκέλος προβλέπει δάνειο έως 190.000 ευρώ, με το 50% να χορηγείται χωρίς επιτόκιο και το υπόλοιπο με προνομιακό επιτόκιο. Η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 3 έως 30 έτη και ως εξασφάλιση λαμβάνεται το ίδιο το ακίνητο.
Στο παράλληλο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας αναμένεται να παραδοθούν περίπου 2.500 κατοικίες μετά από ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων. Το πρόγραμμα καλύπτει τρεις κατηγορίες: ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένες περιοχές και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσα από αυτά τα μέτρα να αυξήσει ουσιαστικά την προσφορά προσιτής κατοικίας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα διαθέσιμους δημόσιους χώρους και χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγης τα επόμενα δύο χρόνια.
