Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα τα έκτακτα μέτρα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Θα πολεμήσει την ακρίβεια, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τα γνωστά «όπλα».

Η πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις των καυσίμων δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη χώρα μας, με την ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Οπως έχουμε γράψει, το Fuel Pass έχει επανέλθει ως θέμα συζήτησης στην καθημερινότητά μας και δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί ξανά εφόσον κριθεί από τους υπεύθυνους.

Στη σημερινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού για τους επόμενους τρεις μήνες και ότι η χώρα επωφελείται από διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, με αποτέλεσμα η εξάρτηση από τον Κόλπο να παραμένει σχετικά περιορισμένη. Ο ίδιος επισήμανε ωστόσο ότι παρατηρείται πίεση στις τιμές.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι υπάρχει μια δέσμη παλαιότερων μέτρων που έχουν δοκιμαστεί και είναι έτοιμα για εφαρμογή. Ποια από αυτά θα επιλεγούν θα αποφασιστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης, ενώ αν συνεχιστεί η αύξηση των τιμών, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται ότι το fuel pass εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022 ως μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση της αύξησης στο κόστος καυσίμων κίνησης.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά την ανάφλεξη στη...

0
Καταγράφεται μια μικρή πτώση στην ροή των κρατήσεων, αλλά...

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία...

0
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή...

Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά την ανάφλεξη στη...

0
Καταγράφεται μια μικρή πτώση στην ροή των κρατήσεων, αλλά...

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία...

0
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή-Παραμένουν αισιόδοξοι οι φορείς του τουρισμού
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα στην Κρήτη: Δήλωνε άστεγος, νοίκιαζε μεζονέτα – Το Ντουμπάι και τα σεμινάρια… απάτης!

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρίμηνα σεμινάρια εκπαίδευσης… απατεώνων διοργάνωναν ο καταζητούμενος Leader από...

Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή-Παραμένουν αισιόδοξοι οι φορείς του τουρισμού

ΠΚ team ΠΚ team -
Καταγράφεται μια μικρή πτώση στην ροή των κρατήσεων, αλλά...

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης: Δωρεάν ξενάγηση στην έκθεση «Γυναίκες»

ΠΚ team ΠΚ team -
Στις 11 το πρωί της Κυριακής Μαρτίου. Στο πλαίσιο του...

Στο 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις εργασίες του 14ου Παγκρήτιου Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST