Η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα τα έκτακτα μέτρα

Θα πολεμήσει την ακρίβεια, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τα γνωστά «όπλα».
Η πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις των καυσίμων δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη χώρα μας, με την ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Οπως έχουμε γράψει, το Fuel Pass έχει επανέλθει ως θέμα συζήτησης στην καθημερινότητά μας και δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί ξανά εφόσον κριθεί από τους υπεύθυνους.
Στη σημερινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού για τους επόμενους τρεις μήνες και ότι η χώρα επωφελείται από διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, με αποτέλεσμα η εξάρτηση από τον Κόλπο να παραμένει σχετικά περιορισμένη. Ο ίδιος επισήμανε ωστόσο ότι παρατηρείται πίεση στις τιμές.
Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι υπάρχει μια δέσμη παλαιότερων μέτρων που έχουν δοκιμαστεί και είναι έτοιμα για εφαρμογή. Ποια από αυτά θα επιλεγούν θα αποφασιστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης, ενώ αν συνεχιστεί η αύξηση των τιμών, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά.
Υπενθυμίζεται ότι το fuel pass εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022 ως μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση της αύξησης στο κόστος καυσίμων κίνησης.
