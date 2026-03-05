Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή-Παραμένουν αισιόδοξοι οι φορείς του τουρισμού

Καταγράφεται μια μικρή πτώση στην ροή των κρατήσεων, αλλά την χαρακτηρίζουν αναμενόμενη – Τι λένε στο patris.gr.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν ,έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στον παγκόσμιο τουρισμό.

Τι θα γίνει όμως φέτος, με τον τουρισμό της Κρήτης;

Οι τουριστικοί παράγοντες και οι φορείς της αγοράς, παραμένουν σε στάση αναμονής, αλλά δεν δείχνουν απαισιόδοξοι.

Μπορεί να καταγράφεται μια μικρή πτώση στην ροή των κρατήσεων, αλλά την χαρακτηρίζουν αναμενόμενη .

«Τα περισσότερα ξενοδοχεία ανοίγουν προς τα τέλη Απριλίου, οι μονάδες που ανοίγουν νωρίτερα είναι λίγες και οι απώλειες για το Πάσχα, Καθολικό και Ορθόδοξο, θα είναι περιορισμένες», μας είπε ο πρόεδρος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ θα ακυρωθούν τα γκρουπ που έχουν προγραμματίσει να έρθουν στην Κρήτη για το Εβραϊκό Πάσχα και έχουν κλείσει ξενοδοχεία σε Χερσόνησο, Ελούντα και το Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρακτόρων, καθησυχαστικά είναι και τα μηνύματα από την έκθεση του Βερολίνου, όπου οι tour operators δεν δείχνουν ανήσυχοι για την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και την Κρήτη, αλλά προβληματίζονται για άλλους προορισμούς, όπως είναι η Κύπρος και η Αίγυπτος.

«Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η αναταραχή, θα τελειώσει σύντομα», είπε ο κ.Βλατάκης.

«Ας μην βιαζόμαστε, πιστεύουμε ότι η Κρήτη δεν θα έχει επιπτώσεις από αυτή την πολεμική σύρραξη, τουλάχιστον σημαντικές» ,μας είπε ο Γ.Γ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Δημήτρης Κουμπαράκης, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη, την μικρή πτώση που υπάρχει στην ροή των κρατήσεων.

Όσον αφορά στο κόστος των τουριστικών πακέτων, αυτά θα αυξηθούν παγκοσμίως, λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα.

Οι τουριστικοί φορείς συμφωνούν ότι αν δεν υπάρξουν απρόοπτα για τον Κρητικό τουρισμό και η πολεμική κρίση έχει μικρή διάρκεια, η νέα τουριστική χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, θα είναι εξίσου καλή με εκείνη του 2025 .

PATRIS.GR