Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης: Δωρεάν ξενάγηση στην έκθεση «Γυναίκες»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί το κοινό για μια δωρεάν ξενάγηση στην έκθεση: «Γυναίκες. Συνομιλίες Ελληνίδων Δημιουργών μέσα στον χρόνο».
Η ξενάγηση θα γίνει στις 11 το πρωί της προσεχούς Κυριακής από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικού Τομέα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης κ. Κώστα Χρηστίδη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η έκθεση «ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Συνομιλίες Ελληνίδων Δημιουργών μέσα στον χρόνο» φέρνει στο επίκεντρο τη γυναικεία ματιά στην καλλιτεχνική δημιουργία από το παρελθόν μέχρι σήμερα και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση τηςAlpha Bank με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης.
Περισσότερα από 67 αντιπροσωπευτικά έργα από 53 Ελληνίδες καλλιτέχνιδες που έδρασαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους προσδιορίζουν τον ρόλο της γυναίκας στην καλλιτεχνική σκηνή της Ελλάδας.
Η Έκθεση «ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Συνομιλίες Ελληνίδων δημιουργών μέσα στον χρόνο» έχει ως στόχο να αναδείξει την πολυφωνία, την ευαισθησία αλλά και την πρωτοπορία σημαντικών γυναικών από τον 19ο αιώνα μέχρι την σύγχρονη εποχή.
Με πρωτοβουλία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης παρουσιάζονται παράλληλα και έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, προσθέτοντας τη διάσταση ενός «ζωντανού» διαλόγου, δίνοντας «βήμα» σε νέες καλλιτέχνιδες που εκφράζουν τις αγωνίες, τα όνειρα και τις προκλήσεις της εποχής μας.
Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως τις 26 Απριλίου 2026.
