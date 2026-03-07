Στο 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Στις εργασίες του 14ου Παγκρήτιου Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, όπου ο Δήμος συμμετείχε με δικό του περίπτερο. Ο Δήμαρχος περιηγήθηκε στον χώρο της έκθεσης μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Δημάρχους και βουλευτές,

εκδηλώνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα τοπικά προϊόντα που παρουσιάστηκαν. Προσκάλεσε παράλληλα τους θεσμικούς εκπροσώπους να επισκεφθούν το περίπτερο του Δήμου, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς, μεταποιητές και επαγγελματίες του τουρισμού, συζητώντας ζητήματα που αφορούν την τοπική οικονομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Δοξαστάκης αναφέρθηκε στη σημασία του Forum, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως το σημαντικότερο σημείο συνάντησης ανάμεσα στην κρητική παραγωγή και τον τουρισμό. Τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια απλή εκδήλωση, αλλά για μια οργανωμένη δομή επιχειρηματικών συναντήσεων που συνδέει στην πράξη τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση με τα ξενοδοχεία,

τα δίκτυα διανομής και το εμπόριο. Υπογράμμισε ότι ο θεσμός δημιουργήθηκε με ξεκάθαρη στρατηγική: να ενισχύσει την τοπική αλυσίδα αξίας, να κρατήσει κεφάλαια στην Κρήτη και να αναδείξει τη μοναδική ποιότητα των προϊόντων του νησιού.

Αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση, σημείωσε ότι καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών, με 223 παραγωγούς, 24 μεταποιητές, 255 ξενοδοχεία και 12 δίκτυα διανομής, τα οποία πραγματοποιούν περίπου 19.700 προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις. Όπως είπε, η εξέλιξη από τις 1.800 συναντήσεις του 2012 έως τις σχεδόν 20.000 σήμερα αποδεικνύει τη δυναμική και την ωριμότητα του Forum.

Η Κρήτη, πρόσθεσε, διαθέτει έναν πρωτογενή τομέα με ποιότητα, ταυτότητα και βαθιές ρίζες στην παράδοση, αλλά και έναν τουρισμό που εξελίσσεται, αναζητά αυθεντικότητα και στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στη βιώσιμη ανάπτυξη. «Το Forum είναι το σημείο όπου αυτοί οι δύο κόσμοι συναντιούνται, συνομιλούν και προχωρούν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης για τη διοργάνωση, την Περιφέρεια Κρήτης για τη σταθερή στήριξη, τις Ενώσεις Ξενοδόχων και όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην επιτυχία του θεσμού, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία όλων αυτών των δυνάμεων επιτρέπει στο Forum να εξελίσσεται και να αποκτά νέα διάσταση. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ανακοίνωση του 1ου Παγκρήτιου Forum στις Βρυξέλλες,

μια πρωτοβουλία που –όπως είπε– ανοίγει τον δρόμο για την εξωστρέφεια της κρητικής αγροδιατροφής και ενισχύει την παρουσία της Κρήτης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κλείνοντας, ο κ. Δοξαστάκης υπογράμμισε ότι ο Δήμος Χερσονήσου στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει την τοπική παραγωγή, δημιουργεί ευκαιρίες για τους επαγγελματίες του τόπου και προωθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στη συνεργασία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα.

Τόνισε ότι το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης αποτελεί έναν χώρο που ανήκει και υπηρετεί την Κρήτη και ότι η φιλοξενία ενός θεσμού με τόσο σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα αποτελεί τιμή για τον Δήμο. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες του Forum, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα προκύψουν συνεργασίες που θα ωφελήσουν την Κρήτη, την οικονομία της και –πάνω απ’ όλα– τους ανθρώπους της.