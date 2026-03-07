Αυλαία με πολλές επιτυχημένες συναντήσεις στο 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά ολοκληρώθηκε το 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market που πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ).

Η κορυφαία επιχειρηματική διοργάνωση της χρονιάς για την Κρήτη συγκέντρωσε φέτος το ενδιαφέρον 223 παραγωγών και μεταποιητών αγροτικών προϊόντων, εκπροσώπων 24 εταιρειών του βιοτεχνικού τομέα, 76 ομίλων ξενοδοχείων με 255 ξενοδοχεία, καθώς και 12 Super Markets και Δικτύων Διανομής.

Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων Β2Β συναντήσεων υπολογίζεται οτι πραγματοποιήθηκαν περίπου 19.700 κατ΄ ιδίαν συνομιλίες για την προώθηση των κρητικών προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής και ανανεώθηκαν συνεργασίες που διαρκούν ακόμη και από το πρώτο Παγκρήτιο Φόρουμ, το 2012.

“Το Παγκρήτιο Φόρουμ είναι ένας θεσμός που αποδεικνύει στην πράξη ότι η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα και της αγροδιατροφής με τον τουρισμό και τα δίκτυα διανομής δεν είναι μια θεωρητική ιδέα, αλλά μια στρατηγική με πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα για την τοπική οικονομία” τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για “τη στήριξη όλων σας σε ένα δίκαιο και καθολικό αίτημα των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας της Κρήτης:

τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωφελούς χαρακτήρα του χώρου που βρισκόμαστε, του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης (ΔΕΚΚ). “ Το ΔΕΚΚ αποτελεί τη μοναδική εκθεσιακή υποδομή αυτού του μεγέθους στην Κρήτη και δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία των βασικών παραγωγικών δυνάμεων και φορέων του νησιού, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της Κρήτης σε επιχειρηματικό και αναπτυξιακό σημείο αναφοράς στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Γιώργος Γιακουμάκης ανέφερε: “Mπροστά στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών, η συνεργασία και η πίστη στις δυνατότητες μας αποτελούν την προφανή απάντηση. Ως Επιμελητήρια, παραμένουμε αποφασιστικά στο πλευρό των ανθρώπων του επιχειρείν και συμβάλουμε στην ανάδειξη της περιφέρειας Κρήτης ως κορυφαίου τουριστικού και γαστρονομικού προορισμού, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ότι μας αφορά, δεσμευόμαστε για στήριξη των επιχειρήσεων μας μέσα από τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης, δικτύωσης, και συμμετοχής τους σε επιχειρηματικές αποστολές. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες, καλές συνεργασίες και ανθεκτικές στον χρόνο επιχειρηματικές συμφωνίες.”

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ Κ. Αντώνης Ροκάκης τόνισε: “Στο 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων υποδεχόμαστε με αισιοδοξία τους 223 παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, τους 24 βιοτέχνες/ μεταποιητές προϊόντων που σχετίζονται με τον Τουρισμό και τους εκπροσώπους 255 ξενοδοχείων και 12 Δικτύων Διανομής – Super Market.

Με «καταλύτη» τις 19.700 – ήδη προγραμματισμένες – επιχειρηματικές (B2B) συναντήσεις, οι παραγωγοί του νησιού μας μαζί με τα ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν άμεσες και ισχυρές εμπορικές συνεργασίες, θεμελιωμένες στην υπεραξία της Κρητικής Γης. Αφοσιωμένοι στον Διατροφικό πλούτο του νησιού μας, οφείλουμε να συνθέσουμε όλοι μαζί ισχυρό αναπτυξιακό «μέτωπο υπεραξίας» που να τιμά την μακραίωνη παράδοσή του, που να αξίζει στο Μέλλον των παιδιών μας”.

“Τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού ενώνουμε σταθερά τις δυνάμεις μας. Με κοινό όραμα, κοινή στρατηγική και κοινό στόχο: την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών συνεργασίας για τις επιχειρήσεις μας. Με συνεργασία, με σχέδιο και με πίστη στις δυνάμεις της τοπικής επιχειρηματικότητας,

μπορούμε να χτίσουμε ένα πιο ισχυρό, πιο ανταγωνιστικό και πιο εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο για το νησί μας. Και σήμερα, δεκατέσσερις διοργανώσεις μετά το πρώτο Φόρουμ μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα αναπτυξιακά εργαλεία της Κρήτης “ υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμάς Χαριτάκης.

“Για μία ακόμα φορά είμαστε όλοι εδώ Επιμελητήρια, φορείς, Περιφέρεια, δήμοι για να μπορούμε να προωθήσουμε τα ποιοτικά κριτικά προϊόντα σε όλες τις αγορές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Από την πλευρά τη δική μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεργασία, τη συνέργεια, τη συμπόρευση, με στόχο την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων.

Ποιότητα, ταυτότητα, ανταγωνιστικότητα είναι ο τρόπος. Ευχαριστούμε όλους τους εκθέτες που συμμετέχουν. Και παρακαλούμε όλους τους ξενοδόχους να προωθήσουν στα προϊόντα, στις αγορές μέσα των ξενοδοχείων για να μπορούν οι επισκέπτες να τα βρουν στις αγορές του εξωτερικού.

Παράλληλα θέλω να ανακοινώσω σήμερα και ένα πρόγραμμα που πήρε η αγροδιατροφική σύμπραξη για την προώθηση των τοπικών προϊόντων που ξεπερνά το 1.250.000 ευρώ για την προώθηση των προϊόντων μας που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σ αυτή τη δύσκολη συγκυρία να προωθήσουμε τα προϊόντα. Συγχαρητήρια σε όλους” τόνισε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Το Παγκρήτιο Φόρουμ περιλαμβάνει συναντήσεις για τη διάθεση φρέσκων και μεταποιημένων κρητικών αγροτικών προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και στην τοπική αγορά, μέσω των δικτύων διανομής – super market, καθώς και συναντήσεις με βιοτέχνες, μεταποιητές και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τον τουρισμό (πχ είδη συσκευασίας, καθαριστικά, εξοπλισμός κλπ), ώστε να δοθεί η ευκαιρία επέκτασης της συνεργασίας και με άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας, πλην του αγροδιατροφικού.

Το 14ο Παγκρήτιο Forum διοργάνωσαν τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, με τη στήριξη και υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρωτοποριακή αυτή δράση έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία κατά τα 13 προηγούμενα χρόνια, καθώς έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς ξενοδόχους να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα απ’ ευθείας από τους παραγωγούς, χτίζοντας μια οικονομική συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για τις δύο πλευρές.