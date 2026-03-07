Δυναμική συμμετοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για μία ακόμη χρονιά στο 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στο ΔΕΚΚ Γουρνών

Στο «14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης κρητικών Προϊόντων στα κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market», που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου, συμμετείχε δυναμικά για μία ακόμα χρονιά, με δικό του περίπτερο, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες.

Στο πλαίσιο του Forum, παραγωγοί από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με εκπροσώπους ξενοδοχειακών μονάδων και δικτύων διανομής από ολόκληρη την Κρήτη, προωθώντας τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους.

Το περίπτερο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, μαγνήτισε και πάλι τα βλέμματα, ενίσχυσε την προβολή της τοπικής παραγωγής και ανέδειξε τη δυναμική της περιοχής ως σημαντικού πυλώνα της κρητικής αγροδιατροφικής ταυτότητας και όχι μόνο.

Όσοι επισκέφθηκαν το καλαίσθητο περίπτερο του Δήμου, ενημερώθηκαν για τα εξαιρετικά προϊόντα του τόπου, ενώ παράλληλα μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα σύντομο βίντεο με τα αξιοθέατα, το μοναδικό και σπουδαίο Μνημείο στο λόφο της Παπούρας και τον φυσικό πλούτο της περιοχής, ξεφυλλίζοντας παράλληλα λευκώματα του Δήμου με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Στο Φόρουμ παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, οι Αντιδήμαρχοι Μανώλης Ζαμπουλάκης και Μανώλης Κουρλετάκης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ευαγγελία Αγγελάκη, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη,

υπάλληλοι του Δήμου κ.α., οι οποίοι υποδέχτηκαν στο περίπτερο του Δήμου, Βουλευτές, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, άλλους Δημάρχους, εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και των Επιμελητηρίων Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου κ.α.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον εκθεσιακό χώρο, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας δήλωσε:

««Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συμμετέχει ενεργά σε κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον τόπο μας και προωθεί τα ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας. Το Παγκρήτιο Forum αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό, που ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στον πρωτογενή και τον τουριστικό τομέα,

δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του τόπου μας. Η άμεση επαφή των τοπικών παραγωγών με την τουριστική αγορά συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της αυθεντικής κρητικής διατροφής, ενώ παράλληλα δίνει ώθηση στην τοπική οικονομία. Ο Δήμος μας διαθέτει αξιόλογους παραγωγούς και εξαιρετικά προϊόντα,

τα οποία αξίζουν να βρουν τη θέση που τους αναλογεί στην αγορά και στον τουρισμό του νησιού. Η στήριξη της τοπικής παραγωγής και η ενίσχυση της σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Επιμελητήριο Ηρακλείου για τη διοργάνωση, τους παραγωγούς που εκπροσωπούν επάξια τον τόπο μας, καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου που επιμελήθηκαν τη συμμετοχή μας στο Forum, συμβάλλοντας στην επιτυχία της παρουσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για μία ακόμη χρονιά».

Το Φόρουμ επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ουσιαστικό του ρόλο ως γέφυρα σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της ένταξης των ποιοτικών κρητικών προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα των ξενοδοχείων και της οργανωμένης λιανικής.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το 14ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής – Super Market, κατέγραψε περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν περίπου 19.700 Β2Β συναντήσεις, ανάμεσα στους 223 παραγωγούς, 24 βιοτέχνες/μεταποιητές και τους εκπροσώπους 255 ξενοδοχείων και 12 Δικτύων Διανομής – Super Market, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα μεταξύ τους συνεργασίας κατά τη νέα τουριστική περίοδο.