Τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα το IRIS – Πώς προσπαθούν να κλέψουν στοιχεία καρτών

Μια ακόμη περίπτωση τηλεφωνικής απάτης ήρθε στο φως μέσα από ηχογραφημένη συνομιλία, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο επιτήδειοι επιχειρούν να αποσπάσουν στοιχεία τραπεζικών καρτών από ανυποψίαστους πολίτες.
Στην καταγεγραμμένη επικοινωνία, άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί προσποιούμενος ότι εργάζεται σε λογιστήριο ή συνεργάζεται με τράπεζα και επιχειρεί να πείσει το υποψήφιο θύμα ότι πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές στον λογαριασμό του, δήθεν λόγω νέων κανονισμών που αφορούν το σύστημα IRIS.
Ο δράστης επικαλείται ανύπαρκτες αλλαγές, ισχυριζόμενος ότι η Eurobank πρόκειται να μετονομαστεί σε «Τράπεζα Ελληνικής Δημοκρατίας» και ότι αν δεν γίνει συγκεκριμένη διαδικασία θα επιβληθεί δήθεν πρόστιμο χιλιάδων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δημιουργήσει πίεση και αίσθημα επείγοντος.
Στη συνέχεια ζητά από το θύμα να βρει την τραπεζική του κάρτα και να επιβεβαιώσει αριθμούς. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι χαρακτηριστική σε τέτοιες απάτες: ο απατεώνας γνωρίζει ή μαντεύει τα πρώτα ψηφία της κάρτας – τα οποία συχνά είναι κοινά για πολλές κάρτες μιας τράπεζας – και στη συνέχεια ζητά επιπλέον στοιχεία.
Σταδιακά επιχειρεί να αποσπάσει:
-
τον πλήρη αριθμό κάρτας,
-
την ημερομηνία λήξης,
-
στοιχεία ταυτοποίησης,
-
ακόμη και τον κωδικό PIN ή επιβεβαιώσεις συναλλαγών.