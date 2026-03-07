Κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα στην Κρήτη: Δήλωνε άστεγος, νοίκιαζε μεζονέτα – Το Ντουμπάι και τα σεμινάρια… απάτης!

Τρίμηνα σεμινάρια εκπαίδευσης… απατεώνων διοργάνωναν ο καταζητούμενος Leader από την Ιταλία, ο ιθύνων νους του κυκλώματος της μεγάλης απάτης των κρυπτονομισμάτων και οι δύο Έλληνες “υπαρχηγοί” του.
Διοργάνωναν σχετικά events των απατηλών επενδύσεων στο διαδίκτυο, σε ξενοδοχεία και χώρους συνεδριάσεων. Ο 36χρονος Ιταλός, σύμφωνα με τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, και ο 58χρονος “Γιώργης”, ο υπαρχηγός του, σχετίζονταν με 4 off shore-υπεράκτιες εταιρείες στο Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, Βουλγαρία και Λετονία, όπου φέρεται να “εξαφάνισαν” μέρος των άνω των 15.000.000 ευρώ, που απέσπασαν από τα θύματα της “πυραμίδας”.
Το θράσος του “Γιώργη” ήταν ακόμη μεγαλύτερο καθώς το 2021 δήλωσε… άστεγος, το 2022 δεν υπέβαλλε δήλωση, ενώ το 2023 και 2024 δήλωσε… “ΣΚΗΝΙΤΗΣ”. Ωστόσο κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η “σκηνή”, ήταν μια νοικιασμένη πολυτελή μεζονέτα με πισίνα στο Ρουσσοσπίτι Ρεθύμνου, έναντι 800 ευρώ μηνιαίως.
Ταξίδια στο Ντουμπάι και ζωή στη χλιδή
Σχεδόν και τα 18 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της απάτης, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί από τον έλεγχο των αφιξοαναχωρήσεων, από τις αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο και την ανάλυση των τραπεζικών συναλλαγών τους, έκαναν πολυάριθμα ταξίδια στο Ντουμπάι, με το πρόσχημα δήθεν επενδυτικών διαλέξεων, προκειμένου να χτίζουν το προφίλ πειστικότητας και αξιοπιστίας για την προσέλκυση περισσότερων θυμάτων. Παράλληλα έκαναν και ιδιωτικά ταξίδια αναψυχής, σε Τουρκία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Δομινικανή Δημοκρατία, Κατάρ, επιδεικνύονταν τη χλιδή, την οποία παρουσίαζαν ως αποτέλεσμα της ικανότητάς τους στις προσοδοφόρες επενδύσεις.
Σημειώνεται ότι ο 36χρονος Ιταλός και ο 2ος υπαρχηγός του, ο 47χρονος “Πάνος”, αναζητούνται, καθώς ήταν αυτοί με την μεγαλύτερη συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό, κάτι που κάνει τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι βρίσκονται εκτός Ελλάδας.
Η εγκληματική οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της το 2019, δημιουργώντας την πυραμίδα (ponzi scheme), εντοπίζοντας υποψήφια θύματα, μέσου των κοινωνικών επαφών που είχε το κάθε μέλος της. Όλα τα μέλη της συμμορίας υπέγραφαν Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας, και κατανέμονταν σε διαφορετικές βαθμίδες της ιεραρχίας κατέχοντας τίτλους όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, λαμβάνοντας επιπλέον… bonus από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών.
Στην πραγματικότητα τα χρήματα των θυμάτων δεν χρησιμοποιούνταν για την αγορά κρυπτονομισμάτων αλλά tokens (ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν σε ένα υπάρχον blockchain), τα οποία στερούνταν ανταλλακτικής αξίας και δεν είχαν καμία χρησιμότητα εκτός του κλειστού οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδωσαν.
Η λειτουργία της απάτης βασίζονταν αποκλειστικά στην αναδιανομή των εισροών από τους νεοεισερχόμενους επενδυτές προς τους παλαιότερους, χωρίς να υφίσταται εμπορία ή παροχή οποιουδήποτε πραγματικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν υπήρχε καμία επενδυτική απόδοση ή εμπορική συναλλαγή, με την πυραμίδα να μεγαλώνει με την μεγαλύτερη εγγραφή νέων θυμάτων, έως τη στιγμή που κατέρρεε.
Το χρονικό διάστημα που διήρκησε η προανακριτική έρευνα εξακριβώθηκαν 73 θύματα που επένδυσαν χρήματα στα απατηλά επενδυτικά σχήματα με το συνολικό ύψος της ζημιάς που που υπέστησαν να ανέρχεται περίπου στις 800.000 ευρώ. Ωστόσο από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά κατά πολύ τα 15.000.000 ευρώ, ενώ και τα θύματα φαίνεται να είναι πάνω από 300…
Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονταν από τα θύματα μεταφέρονταν αρχικά σε ανώνυμες δημόσιες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κόμβοι συγκέντρωσης κεφαλαίων. Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν διαμοιρασμός μικρών ποσών προς διευθύνσεις ανταλλακτηρίων, ενώ ταυτόχρονα μεγαλύτερα ποσά μεταφέρονταν σε άλλες, μη επισημασμένες διευθύνσεις του εκάστοτε δικτύου-πλατφόρμας. Η ανωνυμία που προσφέρουν οι διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων αποτελεί βασικό εμπόδιο στην ταυτοποίηση δραστών που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, καθώς μία διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολή ή λήψη κεφαλαίων χωρίς να περιέχει άμεσα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου της.
Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς και αβάσιμες υποσχέσεις για υψηλές, παθητικές και εγγυημένες αποδόσεις επί των κεφαλαίων που τοποθετούνταν με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο.
Σε περίπτωση κατάρρευσης μίας πλατφόρμας, χρησιμοποιούσαν πρακτικές μετονομασίας των εταιρικών σχημάτων, με σκοπό την αποφυγή συσχέτισης με τις προηγούμενες και την απομείωση της αρνητικής δημοσιότητας και νομικών συνεπειών. Στη θέση της πλατφόρμας που κατέρρευσε εμφανιζόταν νέα εταιρική πλατφόρμα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν μεταφορά των κεφαλαίων και των λογαριασμών των χρηστών από την προηγούμενη πλατφόρμα στη νέα, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση ή πληροφόρηση των χρηστών και χωρίς αυτά να είναι διαθέσιμα από τα μέλη.
Ενημέρωναν τα θύματα μέσω Telegram
Μέσω κλειστών ομαδικών συνομιλιών στο Telegram, ενημέρωναν τα θύματα για την εξέλιξη της επένδυσης, ενισχύοντας την ψευδαίσθηση σε αυτά ότι η επένδυση είναι αναπτυσσόμενη, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών.
Μία από τις σημαντικές “παγίδες” για τα θύματα ήταν η επίδειξη πολυτελούς διαβίωσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω κοινωνικών δικτύων. Εικόνες από ταξίδια, πολυτελή οχήματα και κατοικίες ασκούσαν θετική επίδραση ώστε να πείσουν τα υποψήφια θύματα ότι η επένδυση αποφέρει σημαντικά και άμεσα οικονομικά οφέλη.
Οι πανούργοι απατεώνες χρησιμοποιούσαν την τακτική της μοναδικής ευκαιρίας που αν χρονοτριβήσουν θα χαθεί, ενώ αν κατέρρεε μια πυραμίδα, δημιουργούσαν άμεσα μια νέα, με ακόμα πιο ελκυστικές προσφορές για να προσελκύσει τόσο νέα θύματα, όσο και τα παλαιά, που έχασαν χρήματα και ελπίζουν να τα ανακτήσουν.
Στο τέλος έκαναν χρήση κειμένων αποποίησης ευθυνών, πριν από τις παρουσιάσεις, όπου προειδοποιούσαν για ρίσκα, υποσχόμενοι ωστόσο μεγάλα και άμεσα κέρδη.