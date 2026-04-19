Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Ισχυρή αύξηση διεθνών αφίξεων στα περιφερειακά αεροδρόμια παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα – Η εικόνα σε Ρόδο, Κρήτη, Σαντορίνη

Ανάλογα με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ μεταβάλλονται και οι εκτιμήσεις των παραγόντων του ελληνικού τουρισμού για τη φετινή σεζόν. Οι προκρατήσεις επηρεάζονται κυρίως από τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής κρίσης και λιγότερο από ζητήματα ασφάλειας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους ασφαλείς προορισμούς της Μεσογείου.

Το κλίμα που επικρατεί διεθνώς αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά σε δήλωση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου του World Travel & Tourism Council (WTTC), Γκλόρια Γκεβάρα, η οποία χαιρέτισε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στην εμπορική κυκλοφορία ως κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα ταξίδια, τον τουρισμό και την παγκόσμια οικονομία.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο, που στηρίζει όχι μόνο τις ενεργειακές αλυσίδες εφοδιασμού αλλά και την αεροπορία, την κρουαζιέρα και τη διεθνή συνδεσιμότητα. Ωστόσο, λίγο αργότερα το κλίμα επιδεινώθηκε εκ νέου, μετά την απόφαση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν να ανακοινώσουν νέο κλείσιμο των Στενών.

Ο ελληνικός τουρισμός εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του WTTC, ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν κοστίζει τουλάχιστον 600 εκατ. δολάρια ημερησίως σε διεθνείς τουριστικές δαπάνες. Πριν από τη σύγκρουση, η Μέση Ανατολή αναμενόταν να καταγράψει μέσα στο έτος 207 δισ. δολάρια σε δαπάνες διεθνών επισκεπτών.

Μέσα σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον, τα πρώτα στοιχεία από την αεροπορική κίνηση δίνουν πάντως έναν τόνο συγκρατημένης αισιοδοξίας. Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, ο Μάρτιος έκλεισε σε ότι αφορά της διεθνείς αφίξεις με άνοδο κατά 9,1%, δείχνοντας ότι η ξένη αγορά «ζεσταίνεται» νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα των διεθνών αφίξεων σε βασικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα κατέγραψε άνοδο 234,6% τον Μάρτιο, η Ρόδος 58,5%, ενώ στα Χανιά η διεθνής επιβατική κίνηση υπερδιπλασιάστηκε, σημειώνοντας αύξηση 115,1%.

Ποιες περιοχές ξεχωρίζουν στη φετινή σεζόν

Θετικές επιδόσεις σημειώθηκαν επίσης στη Ζάκυνθο, στο Άκτιο, στην Καβάλα και στην Κεφαλονιά. Στη Σαντορίνη, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 109% και στη Μύκονο κατά 75,1%, αν και σε απόλυτα μεγέθη οι αριθμοί είναι μικροί, ενώ στην Κω η ποσοστιαία άνοδος έφτασε το εντυπωσιακό 463,5%.

Σε επίπεδο τριμήνου, η συνολική διεθνής επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 373.176 επιβάτες, έναντι 342.062 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 9,1%. Βασικές αγορές παραμένουν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της Κύπρου, της Ιταλίας και της Πολωνίας.

Θετικά μηνύματα από Κέρκυρα, Κρήτη και Ρόδο

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία του Απριλίου παραμένουν επίσης θετικά. Ενδεικτικά, στην Κέρκυρα η τουριστική δραστηριότητα διατηρείται ισχυρή, με περίπου 350 προγραμματισμένες πτήσεις την επόμενη εβδομάδα από 16 χώρες και 47 αεροδρόμια.

Θετικά μηνύματα έρχονται και από τη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Χρήστο Μιχαλάκη, καταγράφεται αύξηση αφίξεων ήδη από τον Απρίλιο και σταδιακή επανεκκίνηση της κρουαζιέρας. Παρά τη διεθνή αστάθεια, όπως σημειώνει, «υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξίας» για τη συνέχεια της χρονιάς.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, μιλά για μια «καλή, κανονική σεζόν», με σταθερή ροή κρατήσεων και βασικές αγορές τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αγγλία, επισημαίνοντας ωστόσο τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος ενέργειας και μεταφορών.