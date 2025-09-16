Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε την τελευταία του πνοή… πάνω στην αλλαγή βάρδιας

Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security να εντοπίζεται νεκρός

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στην Ελούντα ο αιφνίδιος θάνατος 57χρονου υπαλλήλου ασφαλείας σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφό του κατά την αλλαγή της βάρδιας.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την νεκροψία – νεκροτομή να πρόκειται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια.