Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε την τελευταία του πνοή… πάνω στην αλλαγή βάρδιας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security να εντοπίζεται νεκρός
Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στην Ελούντα ο αιφνίδιος θάνατος 57χρονου υπαλλήλου ασφαλείας σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφό του κατά την αλλαγή της βάρδιας.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την νεκροψία – νεκροτομή να πρόκειται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια.https://www.neakriti.gr/

Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία...

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ...

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από...

0
16-22 Σεπτεμβρίου, για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και...

Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία...

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ...

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από...

0
16-22 Σεπτεμβρίου, για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και...
Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία του Βογιατζή Ιωάννη
Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία του Βογιατζή Ιωάννη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ...

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τον Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
16-22 Σεπτεμβρίου, για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και...

Το 9ο Chaniartoon βρίσκεται… σε κρίση!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η κρίση είναι το θέμα του φετινού διεθνούς φεστιβάλ...

Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας επιστρέφει στο Ηράκλειο με τη μαύρη κωμωδία «Για την Ανάσταση ούτε Λέξη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την μεγάλη περυσινή επιτυχία με το έργο «Η...

