ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία του Βογιατζή Ιωάννη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7
η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/15-09-2025

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 15-09-2025 ημέρα Δευτέρα και ύστερα από την με αριθ. πρωτ.
1054/15-09-2025 πρόσκληση της Προέδρου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με
την επωνυμία “Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»” που
συστήθηκε με την αριθ.πρωτ.Γ4β/37112/2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1038/12.08.2025
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.).

Στη συνεδρίαση προεδρεύει η Κοινή Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου- Γ.Ν.- Κ.Υ.
Νεαπόλεως- «Διαλυνάκειο» Φανουράκη Ευαγγελία, στη θέση του Αντιπρόεδρου ο Σολιδάκης
Νικόλαος Αναπληρωτής Διοικητής της Α.Ο.Μ. Σητείας, παρίστανται το τακτικό μέλος

Ντουσάκης Ελευθέριος Αναπληρωτής Διοικητής της ΑΟΜ Ιεράπετρας, το τακτικό μέλος
Κουτάντου Ειρήνη, αναπληρώτρια Διοικήτρια του διασυνδεόμενου στο ΓΝ Λασιθίου Γ.Ν.- Κ.Υ.
Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», το τακτικό μέλος Χαλκιαδάκης Νικόλαος, το μοναδικό μέλος

Καραταράκης Κωνσταντίνος εκπρόσωπος των ιατρών, το τακτικό μέλος Βλασσάκης Δημήτριος
εκπρόσωπος των εργαζομένων- πλην ιατρών, το τακτικό μέλος- εκπρόσωπος της περιφέρειας
Ανδρουλάκης Ιωάννης και το τακτικό μέλος εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Οικονομάκη
Αντωνία.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΘΕΜΑ 1
o : «Ψήφισμα για την εκδημία του φαρμακοποιού Βογιατζή Ιωάννη, αναπληρωματικού
μέλους του ΔΣ Γ. Ν. Λασιθίου.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων νοσοκομείων “Γ.Ν. Λασιθίου” – “Γ. Ν. –
Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»”, μετά τη θλιβερή είδηση της εκδημίας του Ιωάννη
Βογιατζή, φαρμακοποιού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου μας, συνήλθε εκτάκτως και

ΟΜΟΦΩΝΑΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός εξαίρετου επιστήμονα και άξιου
συνεργάτη, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, ευγένεια και προσφορά την υγεία και την
κοινωνία του Λασιθίου.

Να συλλυπηθεί θερμά την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.
Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε...

0
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security...

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από...

0
16-22 Σεπτεμβρίου, για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και...

Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε...

0
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security...

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από...

0
16-22 Σεπτεμβρίου, για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τον Δήμο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε την τελευταία του πνοή… πάνω στην αλλαγή βάρδιας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε την τελευταία του πνοή… πάνω στην αλλαγή βάρδιας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο της Ελούντας με έναν υπάλληλο security...

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τον Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
16-22 Σεπτεμβρίου, για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και...

Το 9ο Chaniartoon βρίσκεται… σε κρίση!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η κρίση είναι το θέμα του φετινού διεθνούς φεστιβάλ...

Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας επιστρέφει στο Ηράκλειο με τη μαύρη κωμωδία «Για την Ανάσταση ούτε Λέξη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την μεγάλη περυσινή επιτυχία με το έργο «Η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST