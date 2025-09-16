Ψήφισμα ΔΣ Γ.Ν. Λασιθίου για την εκδημία του Βογιατζή Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7

η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/15-09-2025

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 15-09-2025 ημέρα Δευτέρα και ύστερα από την με αριθ. πρωτ.

1054/15-09-2025 πρόσκληση της Προέδρου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με

την επωνυμία “Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»” που

συστήθηκε με την αριθ.πρωτ.Γ4β/37112/2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1038/12.08.2025

τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.).

Στη συνεδρίαση προεδρεύει η Κοινή Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου- Γ.Ν.- Κ.Υ.

Νεαπόλεως- «Διαλυνάκειο» Φανουράκη Ευαγγελία, στη θέση του Αντιπρόεδρου ο Σολιδάκης

Νικόλαος Αναπληρωτής Διοικητής της Α.Ο.Μ. Σητείας, παρίστανται το τακτικό μέλος

Ντουσάκης Ελευθέριος Αναπληρωτής Διοικητής της ΑΟΜ Ιεράπετρας, το τακτικό μέλος

Κουτάντου Ειρήνη, αναπληρώτρια Διοικήτρια του διασυνδεόμενου στο ΓΝ Λασιθίου Γ.Ν.- Κ.Υ.

Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», το τακτικό μέλος Χαλκιαδάκης Νικόλαος, το μοναδικό μέλος

Καραταράκης Κωνσταντίνος εκπρόσωπος των ιατρών, το τακτικό μέλος Βλασσάκης Δημήτριος

εκπρόσωπος των εργαζομένων- πλην ιατρών, το τακτικό μέλος- εκπρόσωπος της περιφέρειας

Ανδρουλάκης Ιωάννης και το τακτικό μέλος εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Οικονομάκη

Αντωνία.

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ 1

o : «Ψήφισμα για την εκδημία του φαρμακοποιού Βογιατζή Ιωάννη, αναπληρωματικού

μέλους του ΔΣ Γ. Ν. Λασιθίου.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων νοσοκομείων “Γ.Ν. Λασιθίου” – “Γ. Ν. –

Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»”, μετά τη θλιβερή είδηση της εκδημίας του Ιωάννη

Βογιατζή, φαρμακοποιού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του

Νοσοκομείου μας, συνήλθε εκτάκτως και

ΟΜΟΦΩΝΑΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός εξαίρετου επιστήμονα και άξιου

συνεργάτη, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, ευγένεια και προσφορά την υγεία και την

κοινωνία του Λασιθίου.

Να συλλυπηθεί θερμά την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του

Νοσοκομείου.