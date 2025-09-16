ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τον Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

16-22 Σεπτεμβρίου, για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και δημόσιους χώρους

O Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-21 Σεπτεμβρίου 2025, και διοργανώνει μέσω της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας σειρά εκδηλώσεων με δράσεις για μικρούς και μεγάλους σε Σχολεία και δημόσιους χώρους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, πάνω από 2.500 πόλεις και κωμοπόλεις στην Ευρώπη και αλλού, θα γιορτάσουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας — μια ετήσια εκδήλωση για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το φετινό θέμα είναι «Κινητικότητα για Όλους», το οποίο θέτει επίκαιρα στο προσκήνιο την ανάγκη για συστήματα μεταφορών που να είναι προσβάσιμα, οικονομικά προσιτά και δίκαια για όλους και όλες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων:

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου & Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Επίσκεψη στο 19ο και 48ο Δημοτικό́ Σχολείο και υλοποίηση της ειδικής εκπαιδευτικής δράσης που έχει σχεδιάσει η Τροχαία Ηράκλειου με στόχο την αφύπνιση των μαθητών σε σχέση με τις μετακινήσεις.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Ξενάγηση στα Ενετικά Τείχη από́ την αρχαιολόγο του Τμήματος Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου Κάλλια Νικολιδάκη. Διαδρομή: Από́ τη Βίγλα έως τον προμαχώνα Μαρτινένγκο με ήπια πεζοπορία, ανοιχτή́ σε όλους.

Σημείο συνάντησης: Πλατεία Προσκόπων, Βίγλα. Ώρα προσέλευσης: 17.00 – Έναρξη: 17.30

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Κυνήγι Θησαυρού́ για Παιδιά́ στο Πάρκο Γεωργιάδη, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ομάδων κυνηγιού́ Θησαυρού́ “Allegri”, με σενάριο βασισμένο στη θεματική́ της κινητικότητας.

Ώρα προσέλευσης: 11.30 και ώρα έναρξης: 12.00

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Παιχνίδι στο Δρόμο. “Κλείνουμε” την κυκλοφορία και παίζουμε στη Λ. Δημοκρατίας, μπροστά́ από́ το άγαλμα του Βενιζέλου, βόλεϊ̈, μπάσκετ, τένις, πινγκ-πονγκ, σκάκι. Συμμετέχουν το αθλητικό́ σωματείο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ και ο αθλητικός σύλλογος CRETAN ΑΣΤΕΡΑΣ. Ώρα έναρξης: 14.30 έως 17.00

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
4η απογευματινή ποδηλατοβόλτα. Σημείο συνάντησης: Λ. Δημοκρατίας, μπροστά από το άγαλμα Ελ. Βενιζέλου. Ώρα προσέλευσης 17:00, ώρα έναρξης 18:00

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
