Το 9ο Chaniartoon βρίσκεται… σε κρίση!

Η κρίση είναι το θέμα του φετινού διεθνούς φεστιβάλ κόμικς και animation Chaniartoon το οποίο συμπληρώνει την ένατη χρονιά του. Μέσα από τις εκθέσεις, τις παρουσιάσεις, τα εργαστήρια τα οποία έχουν όλα ελεύθερη είσοδο θέλει να αναδείξει τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνουμε ως τόπος κοινωνικός αλλά και παγκόσμιος. Η ένατη τέχνη δίνει και πάλι ένα ηχηρό μήνυμα στις ατελείωτες ημέρες κρίσης, αφού η τέχνη των κόμικς είναι εδώ και έχει να προσφέρει εκτός από γέλιο, προβληματισμό, φωνή αντίστασης και παρηγοριά. Υπαρξιακή, πολιτική, ανθρωπιστική, οικολογική κρίση… το φόντο του φετινού φεστιβάλ.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό από τις 20 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Παλιό Λιμάνι Χανιών, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης και στην Πλατεία Κατεχάκη.

Έντεκα θεματικές εκθέσεις κόμικς θα φιλοξενήσει φέτος το Chaniartoon στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης για μικρούς και μεγάλους από Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς κόμικς.

Θανάσης Βέγγος- Η γαλέρα της ζωής μου, Θανάσης Πέτρου, Σπύρος Δερβενιώτης, εκδόσεις Μικρός Ήρωας

Ας περιμένουν οι γυναίκες, η θρυλική ταινία του Σταύρου Τσιώλη σε κόμικς, Σταύρος Κιουτσιούκης, Κλήμης Κεραμιτσόπουλος, εκδόσεις Chaniartoonpress

Η προφητεία του Αρμαντίλου, Τζέροκαρκλαρε, το ιταλικό κόμικς μεταφράστηκε στα ελληνικά από τις εκδόσεις docMZpublishing και την Chaniartoonpress.

«Όλυμπος Α.Ε.» και «Όλυμπος Α.Ε. – Χοντρό Κυνήγι», Silvia Ziche, εκδόσεις docMZpublishing. Μία από τις σημαντικότερες Ιταλίδες δημιουργούς κόμικς, γνωστή στο ελληνικό κοινό κυρίως από τις αμέτρητες ιστορίες της με ήρωες της «Disney», έρχεται στο 9ο Chaniartoon με αφορμή την ελληνική κυκλοφορία των άλμπουμ .

Έργα του Nick Galifianakis, ο οποίος έχει προταθεί το 2006 για το βραβείο Reuben από την National Cartoon Society, για τον καλύτερο σκιτσογράφο της χρονιάς, στην κατηγορία της εικονογράφησης σε εφημερίδα. Το ίδιο βραβείο κέρδισε το 2012 αυτή τη φορά στην κατηγορία της διαφήμισης. Το 2017 κέρδισε ξανά το βραβείο Reuben στην κατηγορία του σκίτσου εφημερίδας για το έργο του “Nick & Zuzu”. Τέλος το 2023 κέρδισε το βραβείο καλύτερης εικονογράφησης για περιοδικό/εφημερίδα. Οι ιστορίες του χαρακτηρίζονται πολλές φορές ως γλυκόπικρες, με δόσεις κοινωνικού κυρίως χιούμορ, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιεί και ζωόμορφους χαρακτήρες.

«Zawa» του Μιχάλη Διαλυνά από τις εκδόσεις Jemmapress. Ο βραβευμένος διεθνής καλλιτέχνης Μιχάλης Διαλυνάς, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την μεταφρασμένη έκδοση του κόμικς «Zawa». Ένα κόμικς με αριστοτεχνικό σχέδιο, κινηματογραφική σκηνοθεσία που συνυπάρχουν με την οικολογία, την περιπέτεια αλλά και την δυστοπία.

Το κόμικς “Ηard Rock” του Tasmar από τις εκδόσεις Jemmapress, με αφορμή την συμπλήρωση 18 χρόνων κυκλοφορίας του Hard Rock.

Το κόμικς “Τα χρονικά του Δρακοφοίνικα” του Γιάννη Ρουμπούλια από τις εκδόσεις Jemmapress με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του.

Το κόμικς “Μες στην Ελλάδα των Τεμπών”: 20 δημιουργοί παρουσιάζουν τα έργα τους για το έγκλημα των Τεμπών σε μια ανθολογία από τις εκδόσεις ΚΨΜ.

Το θρυλικό περιοδικό, «Βαβούρα» ξανακυλοφορεί από τις εκδόσεις του «Μικρού Ήρωα». Ένα θρυλικό περιοδικό που μεγάλωσε πολλές γενιές, μας ξανασυστήνεται, σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση το 1981.

Το κόμικς “Μέρα της Κρίσης” από τις εκδόσεις Chaniartoonpress κάνει την πρεμιέρα του στο φεστιβάλ. 55 δημιουργοί σχεδιάζουν ιστορίες για την οικονομική και υπαρξιακή κρίση που διαρκώς επιδεινώνεται. Έργα που δημιουργήθηκαν στην οικονομική κρίση της Ελλάδας, αλλά παραμένουν επίκαιρα ακόμα και σήμερα.

Το φεστιβάλ κατά τη διάρκειά του θα φιλοξενήσει παρουσιάσεις, προβολές ταινιών animation, εργαστήρια με ελεύθερη είσοδο, ενώ το τελευταίο τριήμερο 26 με 28 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενήσει 80 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα στην Πλατεία Κατεχάκη οι οποίοι θα εκθέτουν τα κόμικς και τις δουλειές τους. Το τριήμερο θα γίνουν ποικίλες παρουσιάσεις, σκιτσομαχία, εργαστήρια, συναυλίες.

ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα του φεστιβάλ: https://www.chaniartoonfest.gr/index.php/el/hmerologio