Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας επιστρέφει στο Ηράκλειο με τη μαύρη κωμωδία «Για την Ανάσταση ούτε Λέξη»

Μετά την μεγάλη περυσινή επιτυχία με το έργο «Η Σκόνη της Αγκαραθιάς» η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας επιστρέφει στο Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 9:00 μμ. με την μαύρη κωμωδία του Μάνου Ταμιωλάκη «Για την Ανάσταση ούτε Λέξη». Το έργο σκηνοθετεί η Ευδοξία Κλεισαρχάκη.

«Βρισκόμαστε κάπου στη δεκαετία του ‘50. Η δασκάλα της Γαρίπας, η κα. Ελπινίκη, έρχεται στο χωριό για το νέο σχολικό έτος, φέρνοντας μαζί της τον ιδιαίτερα γλυκομίλητο αρραβωνιαστικό της, τον Μανώλη, ο οποίος με την άψογη συμπεριφορά του κερδίζει τους χωριανούς. Δηλώνει αρχαιολόγος στο επάγγελμα κι έτσι δικαιολογεί τις συχνές επισκέψεις του στον Κάστελο, έναν κοντινό λόφο που είναι γεμάτος αρχαία.

Τι κάνει όμως πραγματικά εκεί; Κανείς δεν ξέρει, μέχρι που μια μέρα τον βρίσκουν νεκρό· και τότε ξεκινάνε όλα… Περίεργα μεταφυσικά γεγονότα συμβαίνουν στη Γαρίπα που κάνουν τους χωριανούς -και ιδιαίτερα τον παπά του χωριού- να αμφισβητήσουν σχεδόν όλα όσα μέχρι τότε γνώριζαν για την ζωή σ’ αυτόν αλλά και στον άλλο κόσμο…. Ο μόνος που γνωρίζει την αλήθεια είναι ο Μιχάλης, όμως δυστυχώς είναι μουγκός κι όσο κι αν προσπαθεί να περιγράψει με νοήματα στους προύχοντες του χωριού τι έχει συμβεί, εκείνοι δεν του δίνουν σημασία…»

Η νέα ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία του Μάνου Ταμιωλάκη είναι γεμάτη αλήθειες κι αποτελεί μια αναφορά στη δεισιδαιμονία των ανθρώπων της εποχής. Πάνω απ’ όλα όμως είναι ένα συγκινητικό σχόλιο πάνω στην διαφορετικότητα και στον σεβασμό που οφείλεται σε κάθε ύπαρξη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, γιατί ο καθένας πρέπει να παρακολουθήσει την περίεργη ιστορία του αρχαιολόγου στη Γαρίπα. Όμως, ακόμα πιο σημαντικό είναι να μάθει ποιος είναι αυτός τελικά που κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου… Γιατί ο Άγιος Πέτρος πάντως δεν είναι…

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρίπας.

Οι συντελεστές του έργου συνιστούν να πάρετε και φέτος χαρτομάντηλα μαζί σας, γιατί αν δεν δακρύσετε απ’ τα γέλια θα δακρύσετε σίγουρα απ’ την συγκίνηση!

(Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Νίκου Σωμαράκη)