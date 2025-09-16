Στη σκηνή της Νεάπολης Λασιθίου γράφτηκε το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, ο επίλογος της απολύτως επιτυχημένης τρίτης σεζόν των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG.

Το 11ο και ακροτελεύτιο Τουρνουά διεξήχθη στην Πλατεία Δικαστηρίων της ιστορικής και όμορφης κωμόπολης με διοργανωτές τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τη Nets Sports Events και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Σε αυτό το μπασκετικό φεστιβάλ έλαβαν μέρος 22 ομάδες και πάνω από 80 παίκτες που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και συνδύασαν την ένταση, τον ανταγωνισμό και τη διασκέδαση, στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν το 3×3 Basketball και προσφέρθηκαν απλόχερα στο φιλοθεάμον κοινό.

Συν τοις άλλοις το 11ο και τελευταίο Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG συνέπεσε με την κορύφωση του ενδιαφέροντος στη Ρίγα, όπου διεξαγόταν η τελική φάση του EuroBasket στο οποίο η Εθνική ομάδα της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο βάθρο για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια.

Οι νικήτριες ομάδες και τα αποτελέσματα των τελικών ανά κατηγορία:

• Κατηγορία κάτω των 11 ετών: Hawks-Dream Team 6-4.

• Κατηγορία κάτω των 13 ετών: Ανεργία BC με δυο νίκες επί των αντιπάλων της.

• Κατηγορία κάτω των 15 ετών: Ballers-Power 10-5.

• Κατηγορία άνω των 18 ετών: Roses- Πιταρίδια BC 12-4.

Στο Τουρνουά έδωσαν «παρών» και απένειμαν τα έπαθλα στις νικήτριες ομάδες ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου Γιώργος Ξένος, ο Αντιδήμαρχος Εσόδων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Γιώργος Αρακαδάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Γαλανάκης και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Αγαπητός.

Χρυσοί χορηγοί των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series είναι η Fresh Snack και το choco BIG και υποστηρικτές τα σούπερ μάρκετ ΦΑΙΣΤΟΣ, η εταιρεία ανταλλακτικών ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ και η Εταιρεία Εμφιάλωσης Coca Cola 3Ε.

Χορηγός Επικοινωνίας των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός up 92.9fm.

Στην εφετινή σεζόν τα Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG ενισχύουν το Αθλητικό Σωματείο Κινητικά Αναπήρων (Α.Σ.Κ.Α.) Ηράκλειο στο οποίο διατίθενται τα έσοδα από την προαιρετική αγορά των αγωνιστικών φανελών με το συμβολικό τίμημα των τριών ευρώ.

Τα 11 Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG του 2025 διεξήχθησαν κατά σειρά στις Μοίρες Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο, στην πόλη του Ηρακλείου, στο Ρέθυμνο, στις Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στη Σητεία, στο Οροπέδιο Λασιθίου, στα Ανώγεια, στην πόλη των Χανίων, στην Παλαιόχωρα Χανίων και στη Νεάπολη Λασιθίου.

Ραντεβού το καλοκαίρι του 2026!