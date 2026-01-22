Ενίσχυση-ρεκόρ στο ΕΣΥ: 5.000 μόνιμοι και 3.000 επικουρικοί εργαζόμενοι μέσα στο 2026!

Σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δρομολογείται για το 2026, όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, κάνοντας λόγο για 8.000 επιπλέον εργαζόμενους που θα προστεθούν στο ανθρώπινο δυναμικό των δημόσιων δομών υγείας σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι 5.000 θέσεις θα είναι μόνιμες και οι 3.000 επικουρικές, με έμφαση στην κάλυψη αναγκών σε νοσηλευτές, αλλά και σε γιατρούς και λοιπό υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό. Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση του νοσηλευτικού δυναμικού αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για τον τομέα που εξακολουθεί να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ελλείψεις.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Όπως σημείωσε ο υφυπουργός, οι χρόνοι αναμονής που στο παρελθόν ξεπερνούσαν τις 9 ώρες, έχουν πλέον μειωθεί στις περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, επίδοση που φέρνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών, με ανακαινίσεις σε νοσοκομεία και βελτίωση των χώρων εργασίας, με στόχο την ομαλότερη καθημερινή λειτουργία των μονάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
Ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι σήμερα το ΕΣΥ διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στην ιστορία του, ωστόσο παραδέχθηκε ότι, παρά την αύξηση, το σύστημα εξακολουθεί να πιέζεται, κυρίως στον νοσηλευτικό τομέα, λόγω ευρύτερων κοινωνικών, επαγγελματικών και δημογραφικών παραγόντων.
Οι βασικές προτεραιότητες για το 2026
Ενίσχυση προσωπικού με 5.000 μόνιμες και 3.000 επικουρικές προσλήψεις
Περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής στα ΤΕΠ
Συνέχιση ανακαινίσεων και αναβάθμισης υποδομών
Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε ειδικούς γιατρούς και ραντεβού