ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑΥΓΕΙΑ

Ενίσχυση-ρεκόρ στο ΕΣΥ: 5.000 μόνιμοι και 3.000 επικουρικοί εργαζόμενοι μέσα στο 2026!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δρομολογείται για το 2026, όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, κάνοντας λόγο για 8.000 επιπλέον εργαζόμενους που θα προστεθούν στο ανθρώπινο δυναμικό των δημόσιων δομών υγείας σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι 5.000 θέσεις θα είναι μόνιμες και οι 3.000 επικουρικές, με έμφαση στην κάλυψη αναγκών σε νοσηλευτές, αλλά και σε γιατρούς και λοιπό υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό. Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση του νοσηλευτικού δυναμικού αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για τον τομέα που εξακολουθεί να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ελλείψεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Όπως σημείωσε ο υφυπουργός, οι χρόνοι αναμονής που στο παρελθόν ξεπερνούσαν τις 9 ώρες, έχουν πλέον μειωθεί στις περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, επίδοση που φέρνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών, με ανακαινίσεις σε νοσοκομεία και βελτίωση των χώρων εργασίας, με στόχο την ομαλότερη καθημερινή λειτουργία των μονάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι σήμερα το ΕΣΥ διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στην ιστορία του, ωστόσο παραδέχθηκε ότι, παρά την αύξηση, το σύστημα εξακολουθεί να πιέζεται, κυρίως στον νοσηλευτικό τομέα, λόγω ευρύτερων κοινωνικών, επαγγελματικών και δημογραφικών παραγόντων.

Οι βασικές προτεραιότητες για το 2026

  • Ενίσχυση προσωπικού με 5.000 μόνιμες και 3.000 επικουρικές προσλήψεις

  • Περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής στα ΤΕΠ

  • Συνέχιση ανακαινίσεων και αναβάθμισης υποδομών

  • Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε ειδικούς γιατρούς και ραντεβού

Όπως τονίστηκε, στόχος της επόμενης χρονιάς είναι ένα πιο λειτουργικό, προσβάσιμο και ανθεκτικό δημόσιο σύστημα υγείας, που θα μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και...

0
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και...

0
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το τραγικό συμβάν σημειώθηκε...

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και...

0
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και...

0
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το τραγικό συμβάν σημειώθηκε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους
Επόμενο άρθρο
Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και συνεργασία με ΗΠΑ
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στοιχεία – ΣΟΚ: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία μέσα σε μία δεκαετία στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα στοιχεία που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο...

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και συνεργασία με ΗΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...

Νέα υπόθεση revenge porn στο Ηράκλειο: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνελήφθη 27χρονος Ηρακλειώτης – Η γνωριμία τους με την...

Σε άμεσο κίνδυνο η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη – Οι παράγοντες που υποβαθμίζουν την τιμή του

ΠΚ team ΠΚ team -
Ετοιμάζει τον φάκελο η Περιφέρεια, για να ζητηθούν αποζημιώσεις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST