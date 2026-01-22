ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Χαριλάου, όπου οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα από αναθυμιάσεις γκαζιού.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ελευσίνα καθώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μαζί με τα σκυλιά του μέσα στο σπίτι του.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Χαριλάου, όπου οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα από αναθυμιάσεις γκαζιού.

Αυτή την ώρα, στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίαςκαθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το thriassio.gr η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εξετάζουν αν η διαρροή προήλθε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο μέσο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και...

0
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...

Ενίσχυση-ρεκόρ στο ΕΣΥ: 5.000 μόνιμοι και 3.000...

0
Σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δρομολογείται για το...

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και...

0
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...

Ενίσχυση-ρεκόρ στο ΕΣΥ: 5.000 μόνιμοι και 3.000...

0
Σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δρομολογείται για το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εθνική σύνταξη: Τα νέα ποσά από 1η Ιανουαρίου 2026
Επόμενο άρθρο
Ενίσχυση-ρεκόρ στο ΕΣΥ: 5.000 μόνιμοι και 3.000 επικουρικοί εργαζόμενοι μέσα στο 2026!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στοιχεία – ΣΟΚ: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία μέσα σε μία δεκαετία στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα στοιχεία που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο...

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και συνεργασία με ΗΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...

Νέα υπόθεση revenge porn στο Ηράκλειο: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνελήφθη 27χρονος Ηρακλειώτης – Η γνωριμία τους με την...

Σε άμεσο κίνδυνο η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη – Οι παράγοντες που υποβαθμίζουν την τιμή του

ΠΚ team ΠΚ team -
Ετοιμάζει τον φάκελο η Περιφέρεια, για να ζητηθούν αποζημιώσεις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST