Εθνική σύνταξη: Τα νέα ποσά από 1η Ιανουαρίου 2026

Πώς διαμορφώνεται η νέα εθνική σύνταξη από την Πρωτοχρονιά του 2026 – Η αύξηση αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις, ενώ οι επικουρικές, δεν εντάσσονται σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή.
Στα 446,86 ευρώ (μεικτά) για 20 έτη ασφάλισης και στα 402,18 ευρώ (μεικτά) για 15 έτη ασφάλισης, ανέρχεται το ποσό της εθνικής σύνταξης, από την 1η Ιανουαρίου 2026, λόγω της αύξησης 2,4%, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Για ενδιάμεσα έτη ασφάλισης (16–19 έτη), τα ποσά αυξάνονται κλιμακωτά, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο μηχανισμό.
Η αύξηση αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις, ενώ οι επικουρικές, οι οποίες παραμένουν «παγωμένες» για χρόνια, δεν εντάσσονται σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή.
Η αύξηση αυτή εντάσσεται στον ετήσιο μηχανισμό αναπροσαρμογής, που βασίζεται στην πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, και αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.
Διαβάστε το ΦΕΚ, ΕΔΩ:
Ποιοι συνταξιούχοι λαμβάνουν την αύξηση
Η αύξηση αφορά τους συνταξιούχους έως το 2025, ενώ οι νέες απονομές, δηλαδή αιτήσεις ή/και αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης από 1.1.2026, δεν θα λάβουν αύξηση δεδομένου ότι οι νέες ανταποδοτικές συντάξεις θα υπολογιστούν σε αυξημένες κατά τη μεταβολή του πληθωρισμού συντάξιμες αποδοχές.