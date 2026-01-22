Με τις Βίκυ Χατζηβασιλείου και Μαρία Εκμεκτσίογλου η δράση της WIN «Building Bridges: Connecting Greece to the World»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση μερικών από τους σημαντικότερους, δημοφιλέστερους και πιο δυναμικούς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της δράσης «Building Bridges: Connecting Greece to the World».

Η πόλη της Θεσσαλονίκης, ένας πολυδιάστατος προορισμός, γεμάτος γεύσεις, ιστορία και δημιουργικότητα, η μαγευτική Χαλκιδική με τα γαλανά νερά, την αυθεντικότητα και την υψηλού επιπέδου φιλοξενία της, οι απέραντες ακτές της Πιερίας σε συνδυασμό με την ομορφιά της φύσης και του μυθικού Ολύμπου κατάφεραν να εντυπωσιάσουν περισσότερους από 50 επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου της Κωνσταντινούπολης, στελέχη τουριστικών οργανισμών και επιχειρηματίες που εκπροσωπούν δυναμικά την περιοχή.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της TÜRSAB (Ένωση Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων) παρουσία του Αντιπροέδρου, κ. Davut Günaydin, εκλεκτών προσωπικοτήτων του οργανισμού, καθώς και της Προϊσταμένης του Γραφείου ΕΟΤ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, κας Μαρίας Ραχμανίδου.

Την ελληνική συμμετοχή εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής & Marketing Ν. Θεσσαλονίκης, Δρ. Κυριακή Ουδατζή, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής, κ. Γεώργιος Μπρουτζάς και ο Αντιπρόεδρος του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής κ.Γρηγόριος Βεϊδαμενίδης, οι οποίοι πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους επιχειρηματίες του κλάδου.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Μαρία Εκμεκτσίογλου, η συμβολή της οποίας υπήρξε καταλυτική στη διοργάνωση, καθώς αποτέλεσε τη γέφυρα επικοινωνίας με τους Τούρκους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της δεξίωσης που παρέθεσε η ελληνική πλευρά.

«Είναι μεγάλη χαρά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετέχει σε μία τέτοια πρωτοβουλία, σε μία περίοδο που ο τουρισμός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι πιο έντονος από ποτέ. Χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας, προχωρώντας προς έναν ζωντανό, δυναμικό και πραγματικά βιώσιμο τουρισμό προς όλους.

Οι προορισμοί μας έχουν μια μοναδική ενέργεια, αυθεντικότητα και ομορφιά που αξίζει να τη μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Το έντονο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της τουριστικής αγοράς μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, δημιουργώντας νέες εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Οι εκπρόσωποι της τουριστικής αγοράς της Κωνσταντινούπολης εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για προγράμματα city break, γαστρονομικού και θεματικού τουρισμού καθώς και για νέες διαδρομές που συνδέουν τις δύο χώρες.

Συνάντηση με δημοσιογράφους

Το ίδιο βράδυ, με φόντο την εκπληκτική θέα του Βοσπόρου, οι εκπρόσωποι της ελληνικής πλευράς πραγματοποίησαν στοχευμένες συναντήσεις με κορυφαία τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταξύ άλλων Hurriyet, Milliyet, Türkiye Gazetesi, NTV και με περισσότερους από 15 δημοσιογράφους του τουριστικού ρεπορτάζ και influencers.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι συνεχώς αυξανόμενες τουριστικές ροές από την Τουρκία προς τη Βόρεια Ελλάδα, οι νέες εναλλακτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά και το ζήτημα της βίζας, με έμφαση στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τα ταξίδια ανάμεσα στις δύο χώρες.

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία της WIN

Η πρωτοβουλία “Building Bridges: Connecting Greece to the World” της WIN, ενίσχυσε τη δικτύωση με την τουρκική αγορά σε μία περίοδο όπου οι τουριστικές ροές μεταξύ των δύο χωρών είναι ισχυρότερες από ποτέ, επενδύοντας στην εξωστρέφεια και χτίζοντας «γέφυρες» συνεργασίας και φιλοξενίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Προφανώς η Κωνσταντινούπολη αποτελεί για εμάς το ιδανικό σημείο εκκίνησης αυτής της πρωτοβουλίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το “Building Bridges” βρήκε τόσο θερμή ανταπόκριση στην Πόλη των πόλεων. Η δράση αυτή γεννήθηκε σε μια χώρα που μοιράζεται βαθιές ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές με την Ελλάδα, και έχει ως στόχο να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο, χτίζοντας γέφυρες πολιτισμού και διαύλων επικοινωνίας, ενώνοντας την Ελλάδα με τον κόσμο» δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της WIN, κ. Αλέξανδρος Αραμπατζής.