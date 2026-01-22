Δυο νεκροί από την κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στην Αττική, αυτοκίνητα θαμμένα στη λάσπη

Δύο νεκροί, πλημμυρισμένοι δρόμοι, οχήματα θαμμένα στη λάσπη και πάνω από 140 χιλιοστά βροχής στην Αττική από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας

Δύο ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές σημειώθηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα και πέρασε με σφοδρότητα από την Αττική.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα, καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά , ενώ τραγικό τέλος είχε και ένας 53χρονος λιμενικός στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, ο οποίος χτυπήθηκε από ισχυρό κύμα την ώρα που επιχειρούσε να δέσει σκάφος εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Πρωτοφανή ύψη βροχής

Η κακοκαιρία έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Αττική, όπου σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν πρωτοφανή ύψη βροχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στην περιοχή του Παπάγου καταγράφηκαν έως και 146,4 χιλιοστά βροχής, ενώ ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα ύψη και σε Βύρωνα, Γλυφάδα και άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, υπόγεια πλημμύρισαν και δεκάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν ή παρασύρθηκαν από τα νερά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις μόνο στην Αττική. Μέχρι το βράδυ είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 210 αντλήσεις υδάτων, δεκάδες κοπές δέντρων, μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία και αφαιρέσεις επικίνδυνων αντικειμένων. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας τέθηκαν σε πλήρη επιφυλακή.

Στον Άγιο Δημήτριο, τρία σπίτια εκκενώθηκαν από τις Αρχές. Σε ένα από αυτά, χτισμένο ουσιαστικά πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, η αυλή έχει υποστεί καθίζηση πέντε μέτρων από την κακοκαιρία της Πρωτοχρονιάς, καθιστώντας το σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις μεταφορές. Εισροή υδάτων προκάλεσε διακοπές στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ, με σταθμούς όπως το Μοσχάτο και η Καλλιθέα να τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Αμαξοστοιχία της Hellenic Train ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Δεκέλειας, με τους επιβάτες να μεταφέρονται στον προορισμό τους με λεωφορεία, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον Ωρωπό, όπου η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους και το κλείσιμο τμήματος του παραλιακού δρόμου από Μαρκόπουλο προς Κάλαμο. Παράλληλα, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Μαρούσι, Νέα Μάκρη, Σπάτα, Κερατσίνι, Πέραμα και Παλαιό Φάληρο, ενώ σε αρκετές περιοχές ήχησε το 112 με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι εικόνες από τη Ανώ Γλυφάδα δείχνουν αυτοκίνητα κυριολεκτικά βυθισμένα μέσα στη λάσπη.

Στην Αττική, ο Κηφισός και ο Ιλισσός φούσκωσαν επικίνδυνα, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Το 112 ήχησε δύο φορές, καλώντας τους κατοίκους του λεκανοπεδίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Το κύμα κακοκαιρίας δεν περιορίστηκε στην Αττική. Στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια σημειώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις, με απαγορεύσεις κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου. Στην Κρήτη και τη Γαύδο, θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις και βύθιση μικρών σκαφών, ενώ σε νησιά του Αιγαίου πλοία παρέμειναν δεμένα λόγω θαλασσοταραχής.

Εξι περιφέρειες σε red code

Ο κρατικός μηχανισμός τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με έξι περιφέρειες να βρίσκονται σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού». Παύλος Στερεάς Ελλάδας, Πελοπόννησος, Αττική, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ανοιχτά τα σχολεία αύριο, Πέμπτη

Η απόφαση του περιφερειάρχη για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως εφόσον κατά τόπους παρατηρηθούν προβλήματα, τότε τυχόν ζητήματα θα εξεταστούν περιπτωσιακά.

H πορειας της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να εξασθενήσουν μέσα στη νύχτα και να αποκτήσουν τοπικό χαρακτήρα.

Ο καιρός την Πέμπτη αναμένεται άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές, μπόρες και κατά τόπους καταιγίδες, ενώ στην κεντρική και δυτική Μακεδονία καθώς και στη Θεσσαλία θα επικρατήσουν κυρίως νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Στη Στερεά Ελλάδα προβλέπονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, σε υψόμετρα άνω των 600 έως 1.000 μέτρων.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις με χαμηλότερες θερμοκρασίες, από 3 έως 10 βαθμούς.