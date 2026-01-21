Άστατος καιρός την Πέμπτη, νέο κύμα βροχών την Παρασκευή στην Κρήτη

Με βασικό χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους νοτιοανατολικούς ανέμους και τις βροχοπτώσεις άνισης κατανομής, ολοκληρώνεται σταδιακά το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Παρότι σε άλλες περιοχές της χώρας τα φαινόμενα εμφανίστηκαν πιο έντονα, στο νησί το σκηνικό κύλησε σε γενικές γραμμές χωρίς ακραίες καταστάσεις, με τοπικές όμως εξάρσεις, κυρίως στα πελάγη. Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκκας στο Neakriti.gr, τα φαινόμενα στην Κρήτη είχαν ήπιο χαρακτήρα, με εξαίρεση τις ριπές των νοτιοανατολικών ανέμων που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν σε υψηλές εντάσεις. «Το κύριο στοιχείο του συστήματος ήταν οι νοτιάδες, ιδιαίτερα ενισχυμένοι τοπικά και κυρίως στη θάλασσα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι προς τις βραδινές ώρες της Τετάρτης οι άνεμοι βαίνουν σταδιακά σε εξασθένηση. Πού έπεσαν οι περισσότερες βροχές Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, αυτές εκδηλώθηκαν κυρίως στις νότιες και δυτικές περιοχές του νησιού και σε τμήματα της ενδοχώρας, με τις βόρειες περιοχές να καταγράφουν σαφώς χαμηλότερα ύψη υετού. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς –όπως επισημαίνει ο κ. Λέκκας– τα φαινόμενα υποχωρούν πρώτα στα βόρεια, ενώ ασθενείς βροχές θα επιμείνουν τοπικά στα νότια. Η θερμοκρασία κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου σε βόρειες και ανατολικές περιοχές. Άστατος καιρός την Πέμπτη, νέα διαταραχή την Παρασκευή Για την Πέμπτη, το σκηνικό θα παραμείνει άστατο, κυρίως στα δυτικά και νότια της Κρήτης, όπου αναμένονται διαστήματα αυξημένων νεφώσεων και πιθανότητα για τοπικές, ασθενείς βροχές. Αντίθετα, στις ανατολικές και ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές, οι πιθανότητες φαινομένων είναι περιορισμένες. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν νότια συνιστώσα, με ένταση 3-4 μποφόρ το πρωί, που τοπικά –κυρίως σε καταβατικές ροές στα βόρεια– μπορεί να φτάσει τα 5 έως 6 μποφόρ, πριν εξασθενήσουν εκ νέου το βράδυ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με μέγιστες τιμές 16-18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θα παραμείνουν χαμηλές αλλά ελαφρώς υψηλότερες από τις κλιματικές μέσες τιμές. Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, νέα διαταραχή θα επηρεάσει το νησί. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και νοτιοδυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού στις περισσότερες περιοχές. Πιο έντονα φαινόμενα, χωρίς ανησυχητικά χαρακτηριστικά, αναμένονται κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά, ενώ στα βόρεια οι βροχές θα είναι ηπιότερες. Από το βράδυ της ίδιας ημέρας προβλέπεται βελτίωση του καιρού. Καλύτερη εικόνα το Σαββατοκύριακο Σημαντική βελτίωση αναμένεται το Σαββατοκύριακο, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας σε όλο το νησί και μόνο παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και υψηλότερα. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στη ναυσιπλοΐα, καθώς οι άνεμοι στα πελάγη παραμένουν ενισχυμένοι, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την εκτέλεση των δρομολογίων.