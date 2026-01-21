ΔιεθνήΕΥΡΩΠΗΕΛΛΑΔΑ

Ενδεχομένως αύριο στο Νταβός ο Μητσοτάκης λόγω καιρού – Ουδείς Ευρωπαίος υπογράφει το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Μοναδική εξαίρεση θα είναι η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν – Έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ για τη Γροιλανδία αύριο το απόγευμα.

Αύριο ενδεχομένως και εφόσον το επιτρέψουν το πρόγραμμά του και ο καιρός, θα μεταβεί στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται ότι αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ και όπως ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, το κλίμα που διαμορφώνεται είναι να μην υπογράψουν οι ευρωπαϊκές χώρες – μαζί και η Ελλάδα – για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης που στήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξαίρεση η Ουγγαρία του Βίκτωρ Ορμπαν που έχει πει ήδη το «ναι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν τελικά να γίνει το ταξίδι του κ.Μητσοτάκη στο Νταβός, τότε θα μεταβεί απευθείας στη Σύνοδο Κορυφής.

 

Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
