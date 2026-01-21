Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

Μια γυναίκα πεζή έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της. Μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε νεκρή από ΙΧ που την καταπλάκωσε στην Άνω Γλυφάδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή, όταν ορμητικά νερά παρέσυραν ένα αυτοκίνητο και την καταπλάκωσε. Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες η γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία και μετά από επιχείρηση η γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η τραγωδία σημειώθηκε στην οδό Κύριλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.