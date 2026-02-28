Ενοχλημένη η Μαρία Καρυστιανού: Ο λόγος που δεν έκανε ομιλία στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Τι υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού.
Ετοιμη να εκφωνήσει ομιλία στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη, ήταν η Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο όπως η ίδια κατήγγειλε δεν υπήρχε διάθεση από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.
Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων παρευρέθηκε στη συγκέντρωση και συνομίλησε με πολίτες, ωστόσο δεν ανέβηκε στο βήμα που είχε στηθεί απέναντι από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να απευθύνει ομιλία.
Όπως δήλωσε, έφθασε στον χώρο στις 12:00, ώρα που είχε οριστεί για την έναρξη της εκδήλωσης, με σκοπό να τοποθετηθεί «για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών». Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, περίπου «δύο ώρες αργότερα διαπίστωσε ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφώσει πρόγραμμα ομιλιών, στο οποίο συμμετείχαν συγγενείς θυμάτων και εκπρόσωποι εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω».
