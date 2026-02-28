Αναζήτηση
Ενοχλημένη η Μαρία Καρυστιανού: Ο λόγος που δεν έκανε ομιλία στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού.

Ετοιμη να εκφωνήσει ομιλία στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη, ήταν η Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο όπως η ίδια κατήγγειλε δεν υπήρχε διάθεση από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.

Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων παρευρέθηκε στη συγκέντρωση και συνομίλησε με πολίτες, ωστόσο δεν ανέβηκε στο βήμα που είχε στηθεί απέναντι από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να απευθύνει ομιλία.

Όπως δήλωσε, έφθασε στον χώρο στις 12:00, ώρα που είχε οριστεί για την έναρξη της εκδήλωσης, με σκοπό να τοποθετηθεί «για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών». Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, περίπου «δύο ώρες αργότερα διαπίστωσε ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφώσει πρόγραμμα ομιλιών, στο οποίο συμμετείχαν συγγενείς θυμάτων και εκπρόσωποι εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω».

 

Πηγή: protothema.gr

SKY express : Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ (TLV) λόγω κλεισίματος εναέριου χώρου


Σούδα: Έκλεισε η αεροπορική βάση ευκολίας των ΗΠΑ στον Μουζουρά Ακρωτηρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έκτακτα μέτρα συναγερμού ισχύουν και για τη ναυτική βάση Σε...

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις:Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έξω η Ελλάδα από την σφαγή! Όλες και όλοι αύριο...

Δήλωση της Ελένης Βατσινά για την μαύρη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη δεν είναι...

Φλέγεται η Μέση Ανατολή : Συνεχείς αναχαιτίσεις αυτήν την ώρα στο Τελ Αβίβ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αμερικανικά και Ισραηλινά πλήγματα σε έξι πόλεις του Ιράν...

