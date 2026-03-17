Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν. Ρεθύμνου : Δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε! Τίποτα δε μας χαρίζεται, όλα με αγώνες κατακτώνται!”.

Όπως αναφέρει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν. Ρεθύμνου σε ανακοίνωση – πρόσκλησή της, “κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια.

Στηρίζουμε την πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στις δομές Δημόσιας Υγείας στις 19 Μαρτίου!

Σε ένα Νοσοκομείο που το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί με το 1/3 του προβλεπόμενου μόνιμου ιατρικού προσωπικού, η Παθολογική, η Χειρουργική, η Ορθοπεδική και η Ψυχιατρική κλινική λειτουργούν με το μισό ιατρικό προσωπικό, η υπερεφημέρευση και η υπερεργασία είναι δεδομένες.

Υπολειτουργεί επίσης η Πνευμονολογική κλινική, ενώ η Νευρολογική κλινική έχει κλείσει επί της ουσίας και ο μοναδικός νευρολόγος καλύπτει ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων. Οι προσλήψεις είναι ελάχιστες τα τελευταία χρόνια και αφορούν κυρίως προσωπικό που ήδη εργάζεται στο Νοσοκομείο και απλώς αλλάζει σχέση εργασίας ή ανακυκλώνεται από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο.

Είναι τουλάχιστο κοροϊδία να μας παρουσιάζουν την προκήρυξη για θέσεις αγροτικών γιατρών (21 θέσεις!), που ούτως ή άλλως προκηρύσσονται τακτικά από το υπουργείο, ως θέσεις μόνιμων γενικών γιατρών που τάχα θα στελεχώσουν τα ΚΥ και θα αποσυμφορήσουν το Νοσοκομείο.

Είναι κοροϊδία να προκηρύσσονται μόνο 8 θέσεις νοσηλευτών σε ένα Νοσοκομείο που τα κενά είναι τουλάχιστον 30 με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες στο νοσηλευτικό προσωπικό που έχει απομείνει. Είναι ντροπή να εκτελεί χρέη τραπεζοκόμου το προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για να μη γίνουν προσλήψεις τραπεζοκόμων τη στιγμή που καλύπτουν πάγιες ανάγκες στο νοσοκομείο, γιατί σκοπεύουν να παραδώσουν την υπηρεσία αυτή σε εργολάβο.

Κάθε πρόσληψη μόνιμου γιατρού ή λοιπού υγειονομικού προσωπικού αποτελεί κόστος και σκοντάφτει στα δημοσιονομικά ταβάνια που βάζει η κυβέρνηση στις ανάγκες του λαού για Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, κοινωνικές παροχές.

Δεν ανεχόμαστε άλλο την απαξίωση του Νοσοκομείου, που απέχει χιλιόμετρα από την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

Δεν ανεχόμαστε την απαξίωση με την καθήλωση των μισθών μας από το 2012 και μετά με αυξήσεις ψίχουλα, με κατάργηση 13ου, 14ου μισθού .

Δεν συναινούμε στην εκμετάλλευση των ασθενών μας για να αυξήσουμε το εισόδημά μας με απογευματινή-εμπορευματική λειτουργία του Νοσοκομείου ή ιδιωτικό έργο παράλληλα με τη δουλειά μας στο Νοσοκομείο, όπως μας προτρέπει το Υπουργείο Υγείας.

Δεν θα πληρώσουμε το λογαριασμό εμείς όπως και όλος ο λαός για την πολεμική τους οικονομία και την εμπλοκή της χώρας σε ένα πόλεμο για τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και των εφοπλιστών που βάζει σε κίνδυνο το λαό.

Διεκδικούμε

∙ Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων!

∙ Διπλασιασμό των μισθών μας και αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών μας!

∙ Δωρεάν Υγεία για όλο το λαό, ΟΧΙ Υγεία- εμπόρευμα!

∙ Αύξηση της χρηματοδότησης των Δημόσιων Δομών Υγείας και όχι συμμετοχή σε πολεμικές αποστολές, που εγκυμονούν κινδύνους για το λαό της χώρας.

Όλες και όλοι στην απεργία στις 18 Μαρτίου και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 στην πύλη του Νοσοκομείου

Δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε!

Τίποτα δε μας χαρίζεται, όλα με αγώνες κατακτώνται!”.