Ρέθυμνο:”Η ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΚΡΗΤΗ/KRITΙ” στο επίκεντρο Ημερίδας, το Σάββατο 21 Μαρτίου, με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρεθύμνης

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενημερωτική και εκπαιδευτική ημερίδα η οποία περιλαμβάνει και βιωματικό σεμινάριο σε ελαιώνα, συνδιοργανώνουν η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ρεθύμνης δια του Τμήματος Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου μάθησης και με τη συνδρομή του Εντεταλμένου Δημοτικού του Συμβούλου για αγροτικά θέματα κ. Μαν. Παυλάκη.

Πρόκειται για την Ημερίδα «Η ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΚΡΗΤΗ/KRITΙ» η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε – Αγίας Παρασκευής, στο Άδελε Ρεθύμνου.

Καταρτισμένοι εισηγητές θα παρουσιάσουν σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές που επηρεάζουν καταλυτικά την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, ενδεδειγμένες τεχνικές κλαδέματος της ελιάς και θα παράσχουν πολύτιμη γνώση για την φυσιολογία της ελιάς.

Τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των επιστημόνων – κ. Ελ Αλυσσανδράκη/αν. Καθηγητής Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ και κ. Μιχ. Παπαηλιάκη/ Γεωπόνος, πρώην Πρ/νος της Διεύθυνσης Αγροκτήματος του ΕΛΜΕΠΑ – θα διαδεχθεί πρακτική άσκηση σε ελαιώνα της περιοχής προκειμένου οι συμμετέχοντες να βιώσουν στην πράξη τη διαδικασία του κλαδέματος, υπό την καθοδήγηση του κ. Παπαηλιάκη.

(Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δικό τους ψαλίδι κλαδέματος).

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε παραγωγούς, ελαιοτριβείς, τυποποιητές και αγροτικούς συνεταιρισμούς, ωστόσο, λόγω της ευρύτητας του περιεχομένου της και του βιωματικού της σεμιναρίου προτείνεται σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του Κρητικού ελαιολάδου, να την παρακολουθήσει ενεργά.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση απολαμβάνει τη θερμή στήριξη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, του Δικτύου Κρητικού Ελαιολάδου και του Συνδέσμου Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου.

Άξια αναφοράς είναι επίσης η φιλοξενία της εκδήλωσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άδελε – Αγίας Παρασκευής στον ιδιόκτητο χώρο του η οποία περιλαμβάνει και το παραδοσιακό κέρασμα που θα προσφερθεί, καθώς και η οργανωτική συνδρομή της Τοπικής Κοινότητας Άδελε.

Αναφερόμενος στη σημασία της εκδήλωσης ο Αντιδήμαρχος Τμήματος Παιδείας, Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης επισημαίνει: «Η διαρκής ενημέρωση των εμπλεκόμενων στην παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση του παρθένου Κρητικού Ελαιολάδου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της παραγωγής και της διάθεσης του θησαυρούς που παράγει η κρητική γη. Το ελαιόλαδο είναι ταυτισμένο με τη διαδρομή των Κρητικών στο χρόνο.

Είναι αναπόσπαστο μέρος της ίδιας μας της ύπαρξης και όλων των δομικών της στοιχείων, της παράδοσης και του πολιτισμού μας, της κοινωνίας που συνθέτουμε, της σκέψης και της νοοτροπίας που διαμορφώνουμε, της ιστορίας που συγγράφουμε.

Ανέκαθεν αποτελούσε τη βάση της φημισμένης κρητικής διατροφής. Σήμερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες του νησιού: τον τουρισμό.

Υπό αυτό το πρίσμα, η γνώση μας και οι επιλογές μας για τη διαχείριση του πολύτιμου αυτού κεφαλαίου, πρέπει να εμπλουτίζονται διαρκώς. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους ιδιώτες, φορείς, υπηρεσίες, συλλογικότητες και μεμονωμένους πολίτες, να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει η Ημερίδα, η οποία μόνον όφελος θα κομίσει στους συμμετέχοντες».