ΕΛΛΑΔΑ

Έντεκα συλλήψεις γύρω από το Πολυτεχνείο – Βρέθηκε σφυρί και ναρκωτικά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι είχαν γίνει συνολικά 1.072 έλεγχοι στην Αθήνα – Οι αστυνομικοί έκαναν 43 προσαγωγές.

Σε 43 προσαγωγές, εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε, πριν και κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι είχαν γίνει συνολικά 1.072 έλεγχοι. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, από τους 11 συλληφθέντες ο ένας είχε πάνω του ένα σφυρί και μικροποσότητα ναρκωτικών ενώ οι υπόλοιποι 10 κρατήθηκαν για κατοχή αντικειμένων, όχι ιδιαίτερης σημασίας, αλλά επειδή θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επεισοδίων.

Φοιτητές παίρνουν μέρος στην πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία

 

protothema.gr

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το...

0
Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα...

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών...

0
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Μιλάνο. Η Αφή...

Πολυτεχνείο 1973: Η εξέγερση των φοιτητών στις 17 Νοέμβρη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας
ΠΚ team
ΠΚ team
