Ενθρονίστηκε ο Πάπας Λέων ο 14ος στο Βατικανό – «Επιλέχθηκα χωρίς κανένα αξίωμα» | Video + Photos

Από πλήθος πιστών και επισήμων κατακλύστηκε το Βατικανό για την τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα του 14ου΄.

Η ενθρόνιση του Πάπα Λέοντα στο Βατικανό σηματοδοτεί και την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του μετά την εκλογή του από το κονκλάβιο των καρδιναλίων στις 8 Μαίου. Η τελετή ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Τα μέτρα ασφαλείας στο Βατικανό ήταν δρακόντεια με χρήση drones, επίλεκτους σκοπευτές, δύτες που ελέγχουν τον Τίβερη και τις όχθες του και ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων στις οδούς που φτάνουν στον ‘Αγιο Πέτρο.

Δείτε από το Βατικανό

Απευθυνόμενος στους πιστούς, ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Πάπα Φραγκίσκου και στη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, κατά τη διαδικασία του κονκλαβίου.

«Αδελφοί και αδελφές, θα ήθελα η πρώτη μας μεγάλη επιθυμία να είναι μια ενωμένη εκκλησία, ένα σύμβολο ενότητας και κοινωνίας, που θα γίνει ο καταλύτης για έναν συμφιλιωμένο κόσμο. Επιλέχθηκα χωρίς κανένα αξίωμα και, με φόβο και τρόμο, έρχομαι σε σας ως αδελφός που θέλει να γίνει υπηρέτης της πίστης και της χαράς σας, περπατώντας μαζί σας στον δρόμο της αγάπης του Θεού, που μας θέλει όλους ενωμένους σε μια οικογένεια».

Στην συνέχεια πρόσθεσε ότι το «αποστολικό έργο του Πέτρου διακρίνεται από αυτοθυσιακή αγάπη. Επειδή η Εκκλησία της Ρώμης προΐσταται στην αγάπη και η αληθινή εξουσία της είναι η αγάπη του Χριστού, δεν είναι ποτέ θέμα να κατακτά τους άλλους με τη βία, με τη θρησκευτική προπαγάνδα ή με τα μέσα της εξουσίας».

“I would like that our first great desire be for a united Church, a sign of unity & communion, which becomes leaven for a reconciled world” Pope Leo XIV Inaugural Homily pic.twitter.com/1571cVijaC — Delia Gallagher (@deliavatican) May 18, 2025

Επίσης επέκρινε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που, όπως είπε, «εκμεταλλεύεται τους πόρους της Γης και περιθωριοποιεί τους φτωχότερους».

Τέλος προέτρεψε τους πιστούς να παραμείνουν «ενωμένοι ως ένας λαός» και να «περπατήσουν προς τον Θεό και να αγαπούν ο ένας τον άλλον». Πρόσθεσε, δε, ότι το ελληνικό ρήμα «αγαπάω» στο Ευαγγέλιο μας δείχνει την αγάπη που μας δείχνει ο Θεός, μια αγάπη χωρίς επιφυλάξεις και υπολογισμούς»

Από δυνατά σημεία της τελετής ήταν όταν έλαβε το Δαχτυλίδι του Ψαρά, που πήρε το όνομά του από τον πρώτο Πάπα, τον Άγιο Πέτρο, ο οποίος ήταν ψαράς.

FISHERMAN’S RING WATCH: Filipino Cardinal Antonio Luis Tagle confers the symbolic and unique Fisherman’s Ring on Pope Leo XIV during Mass of Inauguration at the Vatican on Sunday, May 18. 📹 Vatican News pic.twitter.com/xVQZwOlOeh — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) May 18, 2025

Κατά την τελετή ο Πάπας έλαβε και το πάλλιον. Πρόκειται για ένα λουρί από μαλλί προβάτου που συμβολίζει το ρόλο του ως ποιμένα. Το πάλλιον τοποθετήθηκε στους ώμους του με τρεις καρφίτσες, που συμβολίζουν τα καρφιά της σταύρωσης του Χριστού.

Στην τελετή ενθρόνισης εκφωνήθηκε και το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στα ελληνικά και τα λατινικά όπως επιτάσσει η παράδοση. Πρόκειται και για ένα ουσιαστικό μήνυμα υπέρ της ενότητας των χριστιανών.

Η τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα

Με μεγαλοπρέπεια έγινε η τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα REUTERS/CLAUDIA GRECO

Νωρίτερα, ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε μπροστά από τον τάφο του Αγίου Πέτρου. Παράλληλα, πριν από την έναρξη της τελετής, ο πάπας Λέων έκανε τον γύρο της πλατείας και χαιρέτισε τους πιστούς με το papamobile, το όχημα που χρησιμοποιεί ο κάθε ποντίφικας.

Ο Πάπας Λέων χαιρετά το συγκεντρωμένο πλήθος στο Βατικανό REUTERS/CLAUDIA GRECO

Στην περιοχή γύρω από τον ναό του Αγίου Πέτρου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100.000 πιστοί ενώ οι ξένες αντιπροσωπείες που παρίστανται στην τελετή, ξεπερνούν τις 150.

Στους θρησκευτικούς εκπροσώπους που έδωσαν το παρών ξεχώρισε η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος αναμένεται να έχει συνάντηση με τον νέο ποντίφικα.

Σε ότι αφορά την παρουσία των πολιτικών βρέθηκαν στο Βατικανό μεταξύ των άλλων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς , ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Πολλοί επίσημοι παρακολουθούν την τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα

Πολλοί επίσημοι παρακολουθούν την τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Pope Leo XIV is on his way to St Peter’s Basilica and then to the Square, for the public opening Mass of his pontificate pic.twitter.com/PEvchs347i — Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) May 18, 2025

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας μας ήταν η υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη. Στην ελληνική αποστολή μετέχει και ο υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Πολλοί πιστοί και μέλη των ξένων αντιπροσωπειών, μετά την λήξη της τελετής ενθρόνισης αναμένεται να μεταβούν στην βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε, για να προσκυνήσουν τον τάφο του πάπα Φραγκίσκου.

