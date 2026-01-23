Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο

Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου και από τότε δεν είχε επικοινωνία με τους γονείς της – Βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Από αστυνομικούς περιπολίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκε 13χρονη ανήλικη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης, η οποία αναζητούνταν από τους οικείους της από την 16-1-2026. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας απογευματινές ώρες της 21-1-2026 στην περιοχή της Κυψέλης, -3- αλλοδαποί ηλικίας 16, 18 και 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου. Έφυγε από το σπίτι Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα η 13χρονη αποχώρησε από την οικία της την 16-1-2026 και έκτοτε διέμενε σε διαμερίσματα στην περιοχή της Κυψέλης και της Καλλιθέας, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με τους οικείους της. Αστυνομικοί κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας από την μητέρα της ανήλικης, απογευματινές ώρες της Τετάρτης (21-1-2026), εντόπισαν την 13χρονη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης και στη συνέχεια την παρέδωσαν σε αυτή. Ακόμα, συνελήφθησαν και οι 3 αλλοδαποί με καταγωγή από την Αίγυπτο οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, ως όφειλαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.