Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025, είναι η Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και τιμάται ο Άγιος Αυτόνομος, ο Άγιος Κουρνούτος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ικονίου και ο Άγιος Ιουλιανός ο πρεσβύτερος Αγκύρας από τη Γαλατία

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει γιορτή.

Άγιος Αυτόνομος

Ο Άγιος Αυτόνομος ήταν χριστιανός μάρτυρας. Λέγεται πως ήταν Ιταλός επίσκοπος που δραπέτευσε τον διωγμό του Διοκλητιανού μεταναστεύοντας στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας.

Δίδαξε τον Χριστιανισμό στην περιοχή, υπηρέτησε ως πρώτος επίσκοπος του Βιθυνίου, και στη συνέχεια μαρτύρησε.

Το θεάρεστο έργο που έχει κάνει ο άγιος Αυτόνομος ενόχλησε τούς ειδωλολάτρες και τον σκότωσαν με λιθοβολισμό την ώρα πού λειτουργούσε μέσα στο ναό το 313 μ.Χ.

Εορτάζεται στις 12 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Απολυτίκιον

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Ἐκ Δυσμῶν ἀνατείλας ὡς ἀστὴρ οὐρανόφωτος, καὶ πρὸς τὴν Ἐώαν ἐκλάμψας, ταὶς ἀκτίσι τῶν τρόπων σου, τὸν Ἥλιον τῆς δόξης Ἰησοῦν, ἐδόξασας ἀθλήσει σου στερρῆ, διὰ τοῦτο ἐδοξάσθης θεουργικῶς, Αὐτόνομε Πατὴρ ἠμῶν. Δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν Ἰάματα.