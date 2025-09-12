ΕΛΛΑΔΑΕΚΚΛΗΣΙΑΚΡΗΤΗ

Εκκλησία της Κρήτης: Η Συνοδική σύσκεψη και η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Τα όσα αποκαλύφθηκαν με την μαφία των Χανίων σίγουρα αλλάζουν κάποια δεδομένα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθεί την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου-εκτός φυσικά εξαιρετικού απροόπτου-αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης, υπό τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ευγένιο. Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν κάτι που είχε ζητηθεί από τον Ιούλιο, με την πολυσέλιδη αλλά και αιχμηρή επιστολή της εκκλησίας της Κρήτης για το θέμα της τροπολογίας περί του μεταθετού. Δεν είχε υπάρξει απάντηση, όμως μετά και τις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις με την μαφία των Χανίων και τα όσα αποκαλύφθηκαν αναφορικά με το ρόλο και το ηθικό ανάστημα κληρικών, φέρεται να υπάρχει επαναπροσέγγιση στο όλο θέμα, με την συνδρομή «μεσιτών» (!), δηλαδή προσώπων των οποίων η άποψη λαμβάνεται υπόψη από την κυβέρνηση.

Του ταξιδιού στην Αθήνα θα προηγηθεί Συνοδική σύσκεψη στην οποία θα τεθούν όλα τα μεγάλα θέματα των τελευταίων μηνών, δηλαδή το θέμα της τροπολογίας, της απόφασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προχωρήσει σε διαδικασία αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης και φυσικά τα τελευταία γεγονότα με την μαφία των Χανίων. Οι της Κρήτης ελπίζουν να βγει κάτι θετικό από την συνάντηση της Τρίτης, σίγουρα όμως διαφαίνεται ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών αρχίζουν να «αναθερμαίνονται».

Cretalive

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο...

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε...

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές...

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο...

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε...

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές...
