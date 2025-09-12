Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι – Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή η Εθνική

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε εύκολα από την αποφασισμένη Τουρκία (68-94) και πλέον θα παίξει στον μικρό τελικό του Eurobasket για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φινλανδία.

Η Εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να «κοιτάξει στα μάτια» την πολύ ανώτερη Τουρκία, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με το βαρύ 68-94 και να μείνει εκτός τελικού του Eurobasket 2025.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παίξει στον μικρό τελικό την Κυριακή (14/9, 17:00), διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στη Φινλανδία.

Την ίδια ημέρα στις 21:00, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν θα παλέψει με τη Γερμανία για το χρυσό.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72μ 68-94