ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο δημόσιο, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη σημερινή της συνεδρίαση.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί τα εξής:

– Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

– Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

– Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 34,1% μειώθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας
