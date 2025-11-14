ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και του Άγίου Φιλίππου του Αποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *
Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος
Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Απόστολος Φίλιππος ήταν ένας από τους μαθητές του Ιησού, και ένας από τους δώδεκα απόστολους. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία (Λυδία και Μυσία), μαζί με τον Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη.

Όταν ο Χριστός τον συνάντησε στη Γαλιλαία τον κάλεσε με τη φράση «ακολούθει μοι». Και ο Φίλιππος τον ακολούθησε κι έγινε μαθητής του.

Στο μεταξύ, ο Φίλιππος σε μία συνάντηση με τον φίλο του Ναθαναήλ του λέει: «Άκουσε φίλε μου. Εκείνον για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής στο Νόμο και προφήτευσαν οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, το παιδί του Ιωσήφ, από την πόλη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ απορεί και διερωτάται: «Είναι δυνατό να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ;». «Έλα και θα δεις» του αντέτεινε ο φίλος του. Ο Ναθαναήλ υπακούοντας στην παράκληση του Φίλιππου πήγε να δει τον Χριστό, με αποτέλεσμα να πιστέψει και να γίνει μαθητής του.

Κατά την Πεντηκοστή, ο Φίλιππος, όπως και οι άλλοι μαθητές του Χριστού, έλαβε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και αφοσιώθηκε με ζέση στην κήρυξη του Ευαγγελίου.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους όμως στην Ιεράπολη της Φρυγίας οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και ύστερα από πολλά βασανιστήρια, μαρτύρησε καθώς τρυπήθηκε στους αστραγάλους και καρφώθηκε σ’ ένα ξύλο το 87 μ.Χ.. Σύμφωνα, όμως, με τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα, ο Φίλιππος πέθανε ειρηνικά στην ίδια πόλη.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.

Ἀπόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

