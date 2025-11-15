ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Ποιους αγίους τιμά η Ορθοδοξία σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Αβίβου, Γουρίου και Σαμωνά, Ευψυχίου Καρτερίου και Νεάρχου.

Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει

Άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς και Άβιβος οι Ομολογητές
Ο Γουρίας και ο Σαμωνάς, αγωνιζόμενοι τον Ιερό αγώνα της χριστιανικής πίστης, συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα Αντωνίνο, κατά το διωγμό επί Διοκλητιανού. Και αφού υπέστησαν με θαυμαστή υπομονή πολλά βάσανα, αποκεφαλίσθηκαν.

Ο Άβιβος έζησε λίγα χρόνια αργότερα και ήταν από ένα χωριό της Έδεσσας που ονομαζόταν Αποθελσαία. Τότε βασιλιάς ήταν ο Λικίνιος, ο γνωστός αντίπαλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Άβιβος, λοιπόν, προχειρίσθηκε Ιεροδιάκονος και διακρινόταν για τη μεγάλη ευσέβεια του και τον πολύ ζήλο για το υπούργημά του.

Ιδιαίτερα, όμως, διακρινόταν για τη θερμή αγάπη του στο Ιερό κήρυγμα, τηρώντας το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής, που λέει: «Κήρυξαν τὸν λόγον, ἐπιστήθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξαν, ἐπιτίμησαν, παρακάλεσαν, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ». Κήρυξε, δηλαδή, το λόγο του Θεού, στάσου επιτηρητής και καθοδηγός στους ακροατές σου, όχι μόνο σε κατάλληλες περιστάσεις, αλλά και σ’ εκείνες που φαίνονται ακατάλληλες περιστάσεις, έλεγξε, επίπληξε, παρηγόρησε με κάθε μακροθυμία και με κάθε μέθοδο διδασκαλίας.

Ο ηγεμόνας Λυσανίας, όταν είδε τον Άβιβο να προσελκύει πολλούς ειδωλολάτρες με το θερμό του κήρυγμα, τον συνέλαβε και αφού τον κρέμασε σε στύλο και τον έσχισε με σιδερένια νύχια, έπειτα τον οδήγησε έξω από την πόλη, όπου τον έριξε μέσα στη φωτιά, και έτσι ο Άβιβος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kρήτη:Τι είδαν οι ψυχολόγοι στα Βορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το φονικό στο χωριό του Ψηλορείτη έχει οδηγήσει τα...

Τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά για τα Χριστούγεννα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πριν και κατά την περίοδο των εορτών, τα εμπορικά...

Ηράκλειο:700 μαθητές από όλη την Κρήτη άκουσαν για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και μυήθηκαν στον κόσμο της Συμφωνικής Μουσικής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ένα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από...

Ο Βασίλης Δήμας ξεκινάει το πάρτι κάθε Σάββατο στο DOORS!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο πολυδιάστατος, Βασίλης Δήμας επιστρέφει στην Αθήνα και θα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST