Εορτολόγιο 21 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Θεμιστοκλέους, της Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος, των Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ – Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ, Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω*
Θέμις, Θέμιδα

Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα,
Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος*

Ιακώβ
Γιακουμής *

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα,
Τζέσσικα*

Άγιος Θεμιστοκλής

Ο άγιος Θεμιστοκλής καταγόταν από τα Μύρα της Λυκίας και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου. Ήταν βοσκός στο επάγγελμα.

Την εποχή εκείνη ο Ασκληπιός, ο διοικητής της Λυκίας, ξεκίνησε διωγμό κατά των χριστιανών και ο στόχος του ήταν να συλλάβει τον άγιο μάρτυρα Διοσκουρίδη. Ο Διοσκουρίδης όμως κατέφυγε στο όρος όπου έβοσκε ο Θεμιστοκλής τα πρόβατά του. Οι άνθρωποι του διοικητή κίνησαν και αυτοί προς το όρος όπου και συνάντησαν τον Θεμιστοκλή.

Όταν ερωτήθηκε για την πίστη του δεν δίστασε ούτε στιγμή να ομολογήσει τον έναν και μοναδικό Θεό. Οι στρατιώτες ακούγοντας την ομολογία αυτή της πίστης του τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Ασκληπιό. Παρ’ όλες τις απειλές που δέχθηκε ο άγιος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Αυτό εξόργισε τον Ασκληπιό και διέταξε τον βασανισμό του.

Ο άγιος Θεμιστοκλής παρέδωσε το πνεύμα του κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου το 251 μ.Χ.

