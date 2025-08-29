ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Γιορτή σήμερα – Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει σήμερα γιορτή.

Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής (Ιωάννης ο Βαπτίζων), αποκαλούμενος και Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι Άγιος και προφήτης του Χριστιανισμού. Ήταν σύγχρονος-συνομήλικος τού Ιησού Χριστού και θεωρείται ότι με τη διδασκαλία του προετοίμασε τον κόσμο να υποδεχθεί τον Μεσσία Ιησού (Λουκ. 1,76), εξ ου και ο χαρακτηρισμός “Πρόδρομος”, τον οποίο και βάπτισε.

Τα λόγια του Προδρόμου στην έρημο ενοχλούσαν τους Φαρισαίους καθώς και τον τετράρχη της Γαλιλαίας και Περαίας Ηρώδη Αντίπα, όταν τον έλεγξε για την παράνομη συμβίωσή του με τη σύζυγο του ζώντος αδελφού του Ηρώδη Φιλίππου, την Ηρωδιάδα, ο οποίος και τον φυλάκισε.

Σε κάποια γιορτή των γενεθλίων του, ο Ηρώδης ζήτησε από την κόρη του Σαλώμη να του χορέψει και της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει.

Η Ηρωδιάς, η μητέρα της, που μισούσε τον Ιωάννη, βρήκε τότε την ευκαιρία που αναζητούσε όπου προέτρεψε τότε την κόρη της να ζητήσει το κεφάλι του προφήτη Ιωάννη μέσα σε ένα πινάκιο (πιάτο). Έτσι ακολούθησε ο αποκεφαλισμός. Μετά από το μαρτυρικό αυτό τέλος του Ιωάννη, προσελθόντες οι μαθητές του «ήραν το πτώμα αυτού και έθηκαν αυτό εν μνημείω».

Απολυτίκιον
Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’.

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων· σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εκκλησία της Κρήτης: τι θα γίνει με...

0
Έρχεται Σεπτέμβριος και σίγουρα το θέμα θα τεθεί εκ...

Το Πατριαρχικό μήνυμα επί της Εορτής της...

0
ΣΕΠΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 †...

Εκκλησία της Κρήτης: τι θα γίνει με...

0
Έρχεται Σεπτέμβριος και σίγουρα το θέμα θα τεθεί εκ...

Το Πατριαρχικό μήνυμα επί της Εορτής της...

0
ΣΕΠΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 †...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εκκλησία της Κρήτης: τι θα γίνει με την εκλογή νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας;
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Αντίθετοι Ανέμοι» στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας» στο Πάρκο Γεωργιάδη την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Αντίθετοι Ανέμοι» θα …φυσήξουν στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας»,...

Δήμος Χερσονήσου:ΨΗΦΙΣΜΑ για την προστασία και ανάδειξη του λόφου Παπούρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, συνεδριάζοντας σήμερα 28/08/2025, ημέρα Πέμπτη,...

«Λευκή Νύχτα 2025»: Φωτίστηκε η Χανιώτικη Νύχτα από Αστείρευτο Κέφι και Αλληλεγγύη Χιλιάδων Καταναλωτών και Εμπόρων.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, διοργάνωσαν...

Ηράκλειο:Η Διακήρυξη για τη σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας- Εκατοντάδες φορείς και Σύλλογοι στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την επιτυχημένη και μαζική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST