Εκκλησία της Κρήτης: τι θα γίνει με την εκλογή νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας;

Έρχεται Σεπτέμβριος και σίγουρα το θέμα θα τεθεί εκ νέου μετά το επεισοδιακό «πάγωμα» της διαδικασίας.
Στον Σεπτέμβριο μπαίνουμε από Δευτέρα και για την Εκκλησία της Κρήτης παραμένει ανοιχτό το κρίσιμο ζήτημα της εκλογής νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, μετά την εκδημία του μακαριστού Δαμασκηνού, τον Απρίλιο. Μία διαδικασία που είχε «παγώσει» με επεισοδιακό τρόπο πριν από το καλοκαίρι, όπως είναι πλέον γνωστό, με φόντο την τροπολογία που προωθήθηκε εν μία νυκτί για την κατάργηση του μεταθετού. Η τοπική Εκκλησία παραμένει «μουδιασμένη» μετά και την κατά πλειοψηφία ψήφιση-την καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση-της επίμαχης ερμηνευτικής διάταξης για το αμετάθετο που συνιστά, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, ωμή παρέμβαση στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης και αλλάζει ουσιαστικά το «τοπίο» στα εσωτερικά της πράγματα. Εν ολίγοις αντιμετωπίζεται ως μία καθαρά «φωτογραφική» διάταξη που επιβλήθηκε για να μπλοκαριστεί δια παντός, όπως πιστεύουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, η υποψηφιότητα του Μητροπολίτη Κισάμου, Αμφιλόχιου. Η «εμπρηστική» τροπολογία ως γνωστόν έχει προκαλέσει αναβρασμό στους κόλπους της Εκκλησίας της Κρήτης, οδήγησε σε «ρήξη» με την κυβέρνηση και επέφερε, αν όχι «ψύχρα», σίγουρα αμηχανία στις σχέσεις με το Φανάρι.
Τους μήνες που μεσολάβησαν έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες από Ιεράρχες του νησιού να υπάρξει …αποσυμπίεση και να γίνει μία «ζεστή» επαναπροσέγγιση στο Φανάρι προκειμένου ο Οικουμενικός Πατριάρχης να δώσει την έγκριση του ώστε η κυβέρνηση να αποσύρει την επίμαχη τροπολογία.
Η Εκκλησία της Κρήτης μέσα στο καλοκαίρι απέστειλε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επιστολή με την οποία ζητά να αρθεί η αδικία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, που τελείται σε βάρος της με την επίμαχη τροπολογία, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιδιωχθεί εκ νέου να υπάρξει κάποια επικοινωνία με τον πρωθυπουργό για το θέμα, αλλά και πάλι η οποιαδήποτε κίνηση δεν θα γίνει χωρίς να έχει ενημερωθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε κάθε περίπτωση το θέμα της εκλογής στη χηρεύουσα Μητρόπολη δεν μπορεί να συνεχίσει να …σύρεται για πολύ ακόμα και πολύ σύντονα προβλέπεται να υπάρξουν εξελίξεις.
