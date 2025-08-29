«Λευκή Νύχτα 2025»: Φωτίστηκε η Χανιώτικη Νύχτα από Αστείρευτο Κέφι και Αλληλεγγύη Χιλιάδων Καταναλωτών και Εμπόρων.

Σήμερα, το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, διοργάνωσαν από κοινού, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τη «Λευκή Νύχτα 2025» με εντυπωσιακή συμμετοχή των καταναλωτών και εκατοντάδων εμπόρων της πόλης των Χανίων, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Στο πλευρό των διοργανωτών η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χανίων.

Από νωρίς το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, χιλιάδες Χανιώτες -μικροί και μεγάλοι- αλλά και επισκέπτες της πόλης στήριξαν με τις αγορές τους τις Χανιώτικες επιχειρήσεις, κερδίζοντας στην πράξη από τις μεγάλες προσφορές-εκπτώσεις και τη σταθερή ποιότητα των τοπικών καταστημάτων. Μερικές από τις σημαντικότερες Χανιώτικες επιχειρήσεις φιλοξενίας, τροφίμων και ποτών (με τις πολύτιμες χορηγίες τους) κέρασαν απλόχερα τους χιλιάδες καταναλωτές της πόλης με τις υψηλής ποιότητας γευστικές δημιουργίες και προϊόντα τους.

Την ίδια στιγμή, στο ευρύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων «απλώθηκε» μια πολύωρη γιορτή μουσικής ψυχαγωγίας και πολύχρωμων δράσεων, όπως αγαπημένοι DJ-μουσικοί παραγωγοί, show με σαπουνοφουσκες, aerial dancing, μασκότ για μικρούς και μεγάλους. Αποκορύφωμα, οι πέντε εντυπωσιακές σε ρυθμό, ποικιλία και μαζικότητα συναυλίες: GADJO DILO, THE MARMITAS BAND, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ, ALMEDA DUCKALICIOUS, ΑΚΗΣ ΖΑΡΗΣ.

Σε κοινή τους δήλωση, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης & η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, Δώρα Κυριακάκη τόνισαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων: «Οι έμποροι και οι επιχειρήσεις της πόλης μας με ενθουσιασμό ευχαριστούμε τους χιλιάδες Χανιώτες καταναλωτές για τη μαζική τους συμμετοχή στη Λευκή Νύχτα.

Μετά από τέσσερα χρόνια συνεπούς προσπάθειας, η διοργάνωση διευρύνεται δυναμικά και εδραιώνεται σε ισχυρό εργαλείο Αλληλεγγύης μεταξύ του Χανιώτικου Εμπορίου και της Κοινωνίας. Παράλληλα, δίνουμε την ευκαιρία και σε πλήθος επισκεπτών του τόπου μας να διασκεδάσουν, την ίδια στιγμή που αγοράζουν τα εξαιρετικά προϊόντα μας.

Θερμές ευχαριστίες στην Περιφέρεια & στο Δήμο Χανίων, τους χορηγούς μας & τους αφοσιωμένους εργαζόμενους που στήριξαν στην πράξη την προοδευτική πρωτοβουλία. Δουλεύουμε όλοι μαζί – αποφασιστικά στο Μέλλον με προτεραιότητά μας να μη μείνει κανένας πίσω».

Χορηγοί: Cretan Brewery Χάρμα, Lafkas Brewery, Brews Χάος, Μεσογειακή μικροζυθοποιία Κρήτης Lyra, Εργαστήριο ζύθου Χανίων Azati, Αναψυκτικά Γεράνι, Νερά Σαμαριά, Αναψυκτικά Τοπόλια, Αναψυκτικά Τεμένια.