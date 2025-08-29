Δήμος Χερσονήσου:ΨΗΦΙΣΜΑ για την προστασία και ανάδειξη του λόφου Παπούρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, συνεδριάζοντας σήμερα 28/08/2025, ημέρα Πέμπτη, μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου και με την παρουσία ………… δημοτικών συμβούλων, αφού έλαβε υπόψη:

– Το από 14-08-2025 έγγραφο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος με το οποίο ζητείται η έκδοση ψηφισμάτων για την προστασία του λόφου Παπούρα και την αποτροπή εγκατάστασης ραντάρ στο πλαίσιο των έργων του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι.

– Την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης της 25-07-2025 για την κήρυξη του λόφου Παπούρα ως αρχαιολογικού χώρου και την αποτροπή εγκατάστασης σύγχρονων κατασκευών πλησίον του.

– Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

– Την τεκμηριωμένη αρχαιολογική, ιστορική και πολιτιστική σημασία του λόφου Παπούρα.

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αναγνωρίζει ότι το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης (Δ.Α.Η.Κ.) στο Καστέλλι συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κρήτης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου, ο οποίος αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας της Κρήτης.

2. Υιοθετεί το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία διασφαλίζει τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων και διαχειρίζεται την ανάπτυξη μέσα από την ανοιχτή, δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Δ.Α.Η.Κ. αποτελεί ένα βασικό έργο υποδομής, το οποίο όμως επιφέρει τεχνική παρέμβαση μείζονος κλίμακας στο περιβάλλον και η Πολιτεία κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος έχει υποχρέωση να προστατεύσει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για τη διαφύλαξη του.

Επίσης, η ίδια συνταγματική διάταξη θεσπίζει τη θεμελιώδη αρχή της πρόληψης της βλάβης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, χάριν της οικολογικής ισορροπίας και της διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, προς όφελος όχι μόνο της παρούσας γενεάς, αλλά και των επόμενων.

4. Υπογραμμίζει, ότι το Αεροδρόμιο στο Καστέλλι για να είναι βιώσιμο, ανταγωνιστικό και εν τέλει «πράσινο» αεροδρόμιο, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο χώρο που καταλαμβάνει ως τεχνικό έργο, αλλά να αναγνωρίζει, να σέβεται και να εντάσσεται στο ευρύτερο φυσικό, ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον. Ο σεβασμός και η συνύπαρξη με το μνημείο της Παπούρας, αλλά και τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της «Λύκτου» βοηθούν στην αρμονική ένταξη του Αεροδρομίου στη βιώσιμη ιεραρχία των ανθρωπογενών και λοιπών οικοσυστημάτων του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος του.

5. Στηρίζει την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού ευρήματος στον λόφο Παπούρα.

6. Ζητεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την άμεση κήρυξη του λόφου ως αρχαιολογικού χώρου μείζονος σημασίας, την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών και την ανάδειξή του σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Να σεβαστεί την άποψη της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το θέμα.

7. Εκφράζει την αντίθεση του στην εγκατάσταση ραντάρ και άλλων σύγχρονων κατασκευών στο λόφο Παπούρα, γιατί η επιλογή αυτή δεν είναι βιώσιμη λύση και επομένως δεν είναι επιτρεπτή από το ισχύον δίκαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως έχει τεθεί με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνθήκες και το άρθρο 24 του Συντάγματος.

8. Τονίζει ότι ο ζωτικός χώρος είναι βασική έννοια της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η χρήση και η απόλαυση των κοινών σε όλους και των κοινόχρηστων πραγμάτων του ζωτικού χώρου συντελεί στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

9. Προτείνει τη διερεύνηση εναλλακτικής θέσης για το ραντάρ εκτός της ζώνης προστασίας του λόφου Παπούρα.

10. Δεσμεύεται να συνεργαστεί με την Περιφέρεια Κρήτης, τους όμορους Δήμους και τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί:

– Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

– Στην Α.Ε. του Δ.Α.Η.Κ.

– Στην Περιφέρεια Κρήτης

– Στην Π.Ε.Δ. Κρήτης

– Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος

– Στους Βουλευτές της Π.Ε. Ηρακλείου

– Στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων