Απότομη αλλαγή του καιρού: Έρχονται ισχυρά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση για την Κρήτη

Απότομη αλλαγή του καιρού προβλέπεται τις επόμενες ώρες, καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη το Σαββατοκύριακο θα σημειωθούν ισχυρά καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά την άνοδο της θερμοκρασίας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Κρήτη αναμένεται να διατηρήσει καλοκαιρινό σκηνικό, όπως επισημαίνει ο Μανώλης Λέκκας μιλώντας στο neakriti.gr.
Σημαντική ανατροπή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται στη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη. Όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ την ίδια ώρα άκρως καλοκαιρινό αναμένεαι το Σαββατοκύριακο στην Μεγαλόνησο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκκα, που μίλησε στο neakriti.gr.
Συγκεκριμένα, ένα βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην περιοχή της Ιταλίας θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες προς τη χώρα μας, προκαλώντας βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα. Παράλληλα, θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα μεταφερθούν με τη βοήθεια των ανέμων, οδηγώντας σε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, οι άνεμοι θα θυμίζουν καυτούς λίβες.
Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό
«Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα
1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.
2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας.
3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος.
Με ζέστη μας αποχαιρετά ο Αύγουστος στην Κρήτη
Την ίδια ώρα ένα άκρως καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο επιφυλάσσει στην εκπνοή του ο Αύγουστος καθώς θερμή εισβολή από την Ιταλία αναμένεται να ανεβάσει τον υδράργυρο από την Παρασκευή σε επίπεδα πάνω από τους 30 βαθμούς στα βόρεια και τους 34 στα νότια. Έτσι οι δύο τελευταίες ημέρες του μήνα θα είναι από τις πιο ζεστές του καλοκαιριού.
«Περνάμε σε μια περίοδο όπου το μελτέμι εξασθενεί… στρέφονται οι άνεμοι σε δυτικοί και το θερμόμετρο ανεβαίνει στις βόρειες περιοχές πάνω από τους 31 στα βόρεια, πάνω από 34 στα νότια», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκκα.
Μέχρι τότε όμως τα μελτέμια στο Αιγαίο διατηρούνται, ο κυματισμός στο βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού θα συνεχιστεί, ενώ στις νότιες περιοχές οι βοριάδες ως καταβάτες θα είναι ακόμη πιο ισχυροί, ενισχύοντας τον κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
Μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες η αίσθηση δροσιάς θα θυμίζει τον ερχομό του φθινοπώρου.
Ο Σεπτέμβριος προβλέπεται να κάνει ποδαρικό με τις συνηθισμένες ήπιες καιρικές συνθήκες, εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης από 26- 30 βαθμούς Κελσίου.
Την ίδια ώρα ο κ. Λέκκας επισημαίνει: «Βλέπουμε όμως σημαντικές αλλαγές μακροπρόθεσμα καθώς εκεί που βλέπαμε θερμές εισβολές τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη απορρίφθηκαν και νομίζω πρέπει να είμαστε φειδωλοί στις μακροπρόθεσμες προγνώσεις ,δεν βλέπουμε βέβαια καιρικά φαινόμενα».
Με τα σημερινά δεδομένα, οι συνθήκες ξηρασίας διατηρούνται ανεβάζοντας την κατηγορία κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς τόσο για τον Σεπτέμβριο όσο και για τον Οκτώβριο.
