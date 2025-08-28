ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συναγερμός στην Κρήτη: 35 γύπες θύματα της ξηρασίας – Έκκληση για βοήθεια από την ΑΝΙΜΑ

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους γύπες της Κρήτης, καθώς 35 νεαρά όρνεα βρέθηκαν αφυδατωμένα και εξαντλημένα λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Η ΑΝΙΜΑ ζητά άμεση βοήθεια σε ιατρικά υλικά και ορούς για να σωθούν τα πτηνά που έχουν επιβιώσει.

Σοβαρό πλήγμα δέχονται τα αρπακτικά πτηνά της Κρήτης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν οδηγήσει δεκάδες γύπες (όρνεα) σε αφυδάτωση και εξάντληση.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα έχουν μεταφερθεί στην ΑΝΙΜΑ 35 νεαρά όρνεα, τα περισσότερα αφυδατωμένα και σε σοβαρή κατάσταση. Ορισμένα από αυτά βρέθηκαν ακόμη και στη θάλασσα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την αφόρητη ζέστη, ενώ αρκετά άλλα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.

Η ΑΝΙΜΑ απευθύνει έκκληση για βοήθεια, ζητώντας ορούς LR, δεξτρόζης 35%, λευκοπλάστ, συσκευές ορών, καθώς και γαλάζιους φλεβοκαθετήρες και πράσινες πεταλούδες, καθώς όλα τα πουλιά χρειάζονται υποστήριξη με οροθεραπεία — τουλάχιστον δύο φιάλες ορού για το καθένα.

«Η κατάσταση είναι επείγουσα και η βοήθεια του κόσμου είναι καθοριστική», τονίζει η ανακοίνωση του Συλλόγου, επισημαίνοντας ότι χωρίς άμεση στήριξη ο κίνδυνος απώλειας κι άλλων πτηνών παραμένει μεγάλος.

