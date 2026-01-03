ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχει γιορτή ο:

Γενοβέφα, Γενεβιέβη
Οσία Γενεβιέβη

Η Αγία Γενεβιέβη (Γενοβέφα) γεννήθηκε, κατά την παράδοση, περί το 419 μ.Χ. στην πόλη Ναντέρν, που βρίσκεται κοντά στο Παρίσι. Από μικρή ηλικία, με τη χάρη του Θεού, ένιωσε στην καρδιά της τη μοναχική κλήση.

Στην καλλιέργεια αυτού του εσωτερικού πόθου, συνετέλεσε και ο πνευματικός της σύνδεσμος με τον Άγιο Γερμανό της Ωξέρρης (378 – 448 μ.Χ.). Μετά την κοίμηση των γονέων της εκάρη μοναχή από τον Επίσκοπο της πόλεως των Παρισίων και έφθασε σε πνευματικά ύψη ασκήσεως και τελειότητας.

Η Οσία Γενεβιέβη κοιμήθηκε με ειρήνη σε ηλικία 93 ετών. Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων των Παρισίων, στο οποίο αποτέθηκε το ιερό λείψανό της, έλαβε το όνομά της. Είναι πολιούχος των Παρισίων.

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
