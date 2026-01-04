ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται h Σύναξις των Εβδομήκοντα Αποστόλων, και η μνήμη των Αγίων Έξι Μαρτύρων

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Απολλιναρίος, Απολλιναρία.
Ευάγριος, Ευάγρια, Ευαγρία
Κουκούμιος, Κουκούμης, Κουκουμία.
Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία.

Η Σύναξη των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων
Οι Εβδομήκοντα Απόστολοι υπήρξαν άμεσοι συνεργάτες του Χριστού και των Δώδεκα. Με αυταπάρνηση, διωγμούς και μαρτύρια, μετέφεραν το μήνυμα της σωτηρίας σε λαούς και τόπους μακρινούς, θεμελιώνοντας τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες.

Οι Άγιοι Έξι Μάρτυρες

Ο Όσιος Θεόκτιστος, ηγούμενος της Μονής Κουκουμίου, ασκητική μορφή με βαθιά πνευματικότητα και καθοδηγητικό έργο.

Ο Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός, σύγχρονος άγιος, υπόδειγμα υπομονής, ταπείνωσης και εσωτερικής δύναμης μέσα από τη σωματική δοκιμασία.

Ο Όσιος Ονούφριος ο Νεομάρτυρας, που μαρτύρησε για την πίστη του στους νεότερους χρόνους.

Η Οσία Απολλιναρία η Συγκλητική, που εγκατέλειψε τον κοσμικό βίο για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό.

Οι Όσιοι Ευάγριος και Σίος εκ Γεωργίας, φωτισμένες μορφές της ασκητικής παράδοσης του Καυκάσου.

