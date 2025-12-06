Σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Νικολάου, προστάτη των Ναυτικών και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος.

Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος,

Νικολός, Νικολής, Νικολάκης,

Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα,

Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ,

Μυριαλλής.

Άγιος Νικόλαος

Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το 270 μχ στη Λυκία και συγκεκριμένα στα Πάταλα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί αλλά και πλούσιοι. Μόρφωσαν τον μικρό Νικόλαο με μεγάλη επιμέλεια. Δυστυχώς έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία και εκαλέστει να διαχειριστεί μια μεγάλη περιουσία.

Την διαχειρίστηκε με μεγάλη επιτυχία κάνοντας νοσοκομεία και αγαθοεργά ιδρύματα για την ανακούφιση των δυστυχισμένων και απόρων.

Ο Άγιος Νικόλαος από νωρίς αφιερώθηκε στον Θεό και μετά την επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό ήξερε πως θα αφιέρωνε τη ζωή του. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χειροτονήθηκε ιερέας. Ο ασκητικός βίος ήταν η πρώτη του επιλογή. Έγινε ηγούμενος στη Μονή Σιών στα Μύρα της Λυκίας.

Μετά τον θάνατο του τότε αρχιεπισκόπου Μύρων οι επίσκοποι σαν από θεού, τον επέλεξαν και τον αγόρευσαν Αρχιεπίσκοπο.

Κατά την θητεία του και προικισμένος με υψηλές χριστιανικές αρχές ανέπτυξε αξιοθαύμαστη δράση και προστάτευσε, απόρους, διωκόμενους από τους Ρωμαίους, εξοριζόμενους και αναξιοπαθούντες.

Εμψύχωνε τους δικούς του με θάρρος και ζωτικότητα και η δράση του αυτή είχε σαν αποτέλεσμα και ο ίδιος να συλληφθεί από τους Ρωμαίους και να φυλακιστεί. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού υπέστη βασανιστήρια και έμεινε πολύ καιρό σε φυλακές. Αυτό κλόνισε την υγεία του και μια έρευνα που έγινε από την καθολική εκκλησία το 1953 απέδειξε ότι έπασχε από αρθρίτιδα αποτέλεσμα των υγρών φυλακών και των βασανιστηρίων που υπέστη.

Με την άνοδο στον Ρωμαϊκό θρόνο του Μ. Κωσταντίνου απελευθερώθηκαν όλοι οι Χριστιανοί και ο Άγιος Νικόλαος, που ανέλαβε με περισσότερη ζέση το θεάρεστο έργο του. Επανήλθε και στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Η παράδοση μας λέει ότι ήταν προικισμένος και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έσωσε πολλούς ανθρώπους όταν ήταν εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατό του.Αναφέρονται πολλά θαύματα που τα αποδίδουν στον Άγιο Νικόλαο όπως η απελευθέρωση των τριών στρατηλατών.

Ο Άγιος Νικόλαος κοιμήθηκε ειρηνικά στις 6 Δεκεμβρίου του 343. Από τα οστά του ανέβλυζε μύρο και για αυτό ονομάστηκε Μυριοβλύτης από την εκκλησία μας. Τα λείψανά του διατηρήθηκαν στα Μύρα της Λυκίας μέχρι τον ενδέκατο αιώνα, όπου και αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Μπάρι της Ιταλίας. Τοποθετήθηκαν στον ναό του Αγίου Στεφάνου. Κατά την τελετή τόση ήταν η ευωδία που πολλοί λιποθυμήσαν από την ευωδία του μύρου αυτού.