Άγιος Νικόλαος: Ο λόγος που καθιερώθηκε προστάτης των θαλασσινών

Μεγάλη γιορτή η σημερινή, 6 Δεκεμβρίου, για την Ορθόδοξη Εκκλησία

Από τους δημοφιλέστερους αγίους του χριστιανικού κόσμου είνα ο Άγιος Νικόλαος. Η μνήμη του εορτάζεται σε Ανατολή και Δύση στις 6 Δεκεμβρίου.

Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο κατ’ εξοχήν προστάτης άγιος των ναυτικών γιατί στον βίο του αναφέρονται θαύματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Τα πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού όπως και αρκετά εμπορικά φέρουν την εικόνα του.

Παρεκκλήσια πάνω σε πλοία είναι αφιερωμένα στον Άγιο Νικόλαο, όπως εκείνο στο ιστορικό Θ/Κ Γ. Αβέρωφ. Επίσης πολλά πλεούμενα παίρνουν το όνομά του και ως προστάτης των ναυτικών αναφέρεται και σε πολλά νησιώτικα τραγούδια.

Επίσης Ναός του Αγίου Νικολάου υπάρχει και στο Ναύπλιο, χτισμένος δίπλα στο λιμάνι, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης, καθώς είναι αφιερωμένος στους Ναυτικούς.

Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται και προστάτης της πόλης του Βόλου, όπως και της ομώνυμης πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης, όπου η 6η Δεκεμβρίου είναι επίσημη αργία.

Άγιος Νικόλαος: Γιατί είναι προστάτης των ναυτικών

Στον βίο του αναφέρονται θαύματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Σύμφωνα με την παράδοση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του με πλοίο προς τους Άγιους Τόπους ξέσπασε θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα πλήρωμα και επιβάτες να πανικοβληθούν.

Δεν έχασε την πίστη του, προσευχήθηκε στον Θεό και η θάλασσα ηρέμησε. Λέγεται δε, ότι ένας ναυτικός γλίστρησε, έπεσε από το κατάρτι και σκοτώθηκε. Όμως ο Νικόλαος προσευχήθηκε θερμά και ο ναυτικός αναστήθηκε

Όπως αναφέρουν τα Ναυτικά Χρονικά, το 1553 και ενώ ξαναχτιζόταν η μονή Σταυρονικήτα, κατεστραμμένη από τους κουρσάρους, οι μοναχοί έριξαν δίχτυα για να πιάσουν ψάρια, τραβώντας όμως βρήκαν ένα εικόνισμα του Αγίου Νικολάου.

Το εικόνισμα αυτό είχε καταλήξει στη θάλασσα για να σωθεί από τα χέρια των εικονομάχων. Στο μέτωπο του αγίου βρέθηκε κολλημένο ένα στρείδι, το οποίο όταν αποκολλήθηκε, έτρεξε αίμα. Ο Πατριάρχης Ιερεμίας, μετά το περιστατικό, αποφάσισε να αφιερώσει τη μονή στον Άγιο Νικόλαο.