Το Φανάρι επισπεύδει τις διαδικασίες – Άμεσα η εκλογή νέων Μητροπολιτών μετά τη μετακίνηση του Ειρηναίου

Αποφασισμένο να ολοκληρώσει τις διαδικασίες χωρίς καθυστερήσεις εμφανίζεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στέλνοντας δύο Ιεράρχες στην Κρήτη για να προχωρήσει η εκλογή νέου Μητροπολίτη.

Αμετακίνητο στη στάση του για τον ορισμό αντιπροσωπείας που θα συμμετέχει στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, φαίνεται ότι παραμένει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, δύο Ιεράρχες θα προσέλθουν στην Κρήτη, για να προχωρήσει η εκλογή Μητροπολίτη

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση που ελήφθη, για την μετακίνηση του Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων, Ειρηναίου, στη Μητρόπολη Μοσχονησίων (δείτε ΕΔΩ), που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε δημάρχους και κληρικούς (δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ), με αποτέλεσμα να τεθούν σε χηρεία δύο Μητροπόλεις και να γίνουν όσα ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κρήτης.

Πάντως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιθυμεί να τελειώνει με τη διαδικασία το συντομότερο δυνατόν και γι αυτόν τον λόγο με εντολή Πατριάρχη, η Σύνοδος για την εκλογή Μητροπολίτη θα συνέλθει άμεσα.

Η εκλογή θα έχει έντονο το Κρητικό στοιχείο, καθώς οι δύο Ιεράρχες που θα συμμετάσχουν στην εξαρχεία έχουν καταγωγή από το νησί, ενώ είναι πρόσωπα τελούν της απόλυτης εμπιστοσύνης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου θα αποτελείται από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο Γρινεζάκη, που έχει καταγωγή από το Ηράκλειο και τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ Αδαμάκη με καταγωγή από τον Άγιο Νικλολαο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο, το Πατριαρχείο, με επιστολή του ζήτησε από τον Μητροπολίτη Λάμπτης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίο την παραίτησή του από τη θέση του για να προχωρήσουν στη συνέχεια οι διαδικασίες.

 

zarpanews.gr

https://www.zarpanews.gr/kataigistikes-exelixeis-stin-ekklisia-tis-kritis-ametakinito-sti-stasi-toy-to-patriarcheio-entoli-vartholomaioy-gia-amesi-sygklisi-tis-ieras-eparchiakis-synodoy/#google_vignette

 

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης: «Το Λασίθι στάθηκε...

Με την υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν...

Άγιος Νικόλαος: στη φυλακή 17χρονος μαθητής που...

Οικογενειακώς κατηγορούμενοι, ελεύθερη με όρους η μητέρα, αναζητείται ο...

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης: «Το Λασίθι στάθηκε...

Με την υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν...

Άγιος Νικόλαος: στη φυλακή 17χρονος μαθητής που...

Οικογενειακώς κατηγορούμενοι, ελεύθερη με όρους η μητέρα, αναζητείται ο...
Άγιος Νικόλαος: στη φυλακή 17χρονος μαθητής που φέρεται να διακινούσε στο σχολείο
Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης: «Το Λασίθι στάθηκε ενωμένο στην κακοκαιρία Byron. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή»
