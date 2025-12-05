Άγιος Νικόλαος: στη φυλακή 17χρονος μαθητής που φέρεται να διακινούσε στο σχολείο

Οικογενειακώς κατηγορούμενοι, ελεύθερη με όρους η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας.
Από την αυλή του σχολείου του στη …φυλακή. Αυτή είναι, δυστυχώς, η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο 17χρονος μαθητής που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης με 20 γραμμάρια χασίς ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο σχολείο του για μάθημα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Η έρευνα στον συγκεκριμένο μαθητή ήταν στοχευμένη καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 17χρονος διακινεί ποσότητες χασίς σε άλλους ανήλικους, κάτι ιδιαιτέρως επιβαρυντικό. Την Παρασκευή, μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακριτική Αρχή Λασιθίου, ο ανήλικος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Μετά την αιφνιδιαστική σύλληψη του στην είσοδο του σχολείου, αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες τόσο στην πατρική του οικία όσο και σε χώρο που χρησιμοποιεί ο πατέρας του για την στάθμευση ενός σκάφους που κατέχει. Είχαν δει σε προγενέστερο χρόνο τον 17χρονο να κινείται ύποπτα στο σημείο. Από ‘κει «ξετρύπωσαν» σχεδόν 2 κιλά χασίς. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί του Αγίου Νικολάου βρήκαν μικροποσότητες χασίς τόσο στο υπνοδωμάτιο του 17χρονου όσο και στο δωμάτιο των γονιών του, ενώ συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 28.000 ευρώ
Αστυνομικοί μαζί με τον 17χρονο συνέλαβαν και την 52χρονη μητέρα που ήταν παρούσα, ενώ ο πατέρας αναζητείται. Ο ανήλικος ισχυρίστηκε ότι απουσίαζε στην Αθήνα. Μετά τις απολογίες μητέρα και γιου, ο 17χρονος μαθητής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πλέον η υπόθεση εκκρεμεί ποινικά ως προς τον πατέρα.
Cretalive